Рекламные агентства попросили у Собянина льготы по аренде
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой расширить действующие сейчас в столице меры поддержки бизнеса, а также содействовать включению рекламной индустрии в список наиболее пострадавших отраслей. Это следует из письма президента АКАР Сергея Пискарева, направленного столичному мэру 23 апреля («Ведомости» ознакомились с его копией). Аналогичное обращение было направлено уполномоченному по защите прав предпринимателей по Москве Татьяне Минеевой. Представитель АКАР подтвердил «Ведомостям» направление писем.
От деятельности рекламной индустрии напрямую зависит работа всех национальных и подавляющего числа региональных средств массовой информации и более 20 смежных отраслей, а также десятки тысяч рекламодателей, указано в письме, годовой оборот этой индустрии в 2019 г. превысил 1 трлн руб. (включая НДС), из которых более 70% приходится на московский регион.
Из-за распространения коронавируса только в этом году, по оценке экспертов АКАР, отрасль потеряет как минимум 300 млрд руб., а без работы может оказаться около 400 000 человек.
Чтобы этого избежать, АКАР предлагает столичной мэрии:
Предоставить арендные каникулы для компаний, арендующих площади у города, сроком на три месяца с последующей оплатой равными долями до конца 2021 г.
Предоставить льготы арендодателям коммерческой недвижимости в случае снижения арендной ставки более, чем на 30%.
Обнулить арендные ставки для киосков, торгующих газетами и журналами, что позволит сохранить дистрибуцию периодической печатной продукции.
Освободить операторов наружной рекламы от платы за право размещения рекламных конструкций сроком от 3 до 6 месяцев с 1 апреля 2020 г.
Также ассоциация попросила Собянина разрешить проведение съемок рекламы в Москве во время пандемии, при условии соблюдения всех требований по соблюдению дистанции на площадке и обеспечению съемочных групп средства защиты.
Наконец, Пискарев просит Собянина поддержать инициативы ассоциации перед федеральными властями. Это, в частности, уменьшение налоговой базы на 2020-2021 гг. для компаний, которые понесут убытки в текущем году и отмена ограничений по рекламе рецептурных лекарств и алкоголя.