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Рекламные агентства попросили у Собянина льготы по аренде

Ведомости

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой расширить действующие сейчас в столице меры поддержки бизнеса, а также содействовать включению рекламной индустрии в список наиболее пострадавших отраслей. Это следует из письма президента АКАР Сергея Пискарева, направленного столичному мэру 23 апреля («Ведомости» ознакомились с его копией). Аналогичное обращение было направлено уполномоченному по защите прав предпринимателей по Москве Татьяне Минеевой. Представитель АКАР подтвердил «Ведомостям» направление писем.

От деятельности рекламной индустрии напрямую зависит работа всех национальных и подавляющего числа региональных средств массовой информации и более 20 смежных отраслей, а также десятки тысяч рекламодателей, указано в письме, годовой оборот этой индустрии в 2019 г. превысил 1 трлн руб. (включая НДС), из которых более 70% приходится на московский регион.

Из-за распространения коронавируса только в этом году, по оценке экспертов АКАР, отрасль потеряет как минимум 300 млрд руб., а без работы может оказаться около 400 000 человек.

Чтобы этого избежать, АКАР предлагает столичной мэрии:

  • Предоставить арендные каникулы для компаний, арендующих площади у города, сроком на три месяца с последующей оплатой равными долями до конца 2021 г.

  • Предоставить льготы арендодателям коммерческой недвижимости в случае снижения арендной ставки более, чем на 30%.

  • Обнулить арендные ставки для киосков, торгующих газетами и журналами, что позволит сохранить дистрибуцию периодической печатной продукции.

  • Освободить операторов наружной рекламы от платы за право размещения рекламных конструкций сроком от 3 до 6 месяцев с 1 апреля 2020 г.

Также ассоциация попросила Собянина разрешить проведение съемок рекламы в Москве во время пандемии, при условии соблюдения всех требований по соблюдению дистанции на площадке и обеспечению съемочных групп средства защиты.

Наконец, Пискарев просит Собянина поддержать инициативы ассоциации перед федеральными властями. Это, в частности, уменьшение налоговой базы на 2020-2021 гг. для компаний, которые понесут убытки в текущем году и отмена ограничений по рекламе рецептурных лекарств и алкоголя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных