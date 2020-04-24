Рекламные агентства попросили у Собянина льготы по аренде

От деятельности рекламной индустрии напрямую зависит работа всех национальных и подавляющего числа региональных средств массовой информации и более 20 смежных отраслей, а также десятки тысяч рекламодателей, указано в письме, годовой оборот этой индустрии в 2019 г. превысил 1 трлн руб. (включая НДС), из которых более 70% приходится на московский регион.