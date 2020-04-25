Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года» за слова о домашнем насилии
Российская редакция журнала Glamour лишила телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула «Женщина года» за ее слова о домашнем насилии. Она получила это звание в декабре 2019 г., победив в зрительском голосовании.
Редакция приняла такое решение после высказываний Тодоренко о домашнем насилии в интервью Peopletalk, объясняется на сайте издания. Glamour подчеркнул, что категорически не поддерживает позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде, в том числе буллинга.
Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в интервью Peopletalk заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — заявила она. Телеведущая также раскритиковала тех женщин, которые публично рассказывают о пережитом домашнем насилии.
Позже блогер на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором извинилась и попыталась объяснить свое заявление. По словам Тодоренко, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой.