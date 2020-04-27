Минпросвещения и «Вконтакте» запустят «ВК-Образование» для школьников

В начале апреля Минпросвещения запустило мультиплатформенный проект, который объединил в себе ресурсы телевизионных операторов, ТВ-каналов и издательств учебной литературы, напомнил Кравцов. Это образовательный телеканал «Моя школа в online» телеоператора «Триколор». Он показывает уроки, записанные ведущими педагогами страны, сфокусированные на школьной программе четвертой четверти. Материалы может использовать любой школьник вне зависимости от того, где он живет и какой у него интернет. Все телеуроки содержат QR-коды с переходом на «Российскую электронную школу». В поддержку школьников работает сайт cifra.school с полным комплектом бесплатных учебных материалов, заданий и уроков по ключевым школьным предметам.