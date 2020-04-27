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Минпросвещения и «Вконтакте» запустят «ВК-Образование» для школьников

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Специальный сегмент «ВК-Образование» появится в социальной сети «ВКонтакте». На нем будут размещаться верифицированные Министерством просвещения учебники, качественные лекции и видеоуроки. Новшества в соцсети — часть проекта «Цифровая образовательная среда», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам министра, проект «Цифровая образовательная среда», который Минпросвещения разрабатывает вместе с Минкомсвязи, будет поддерживать технологии дистанционного образования. Кравцов назвал его «отечественным аналогом Zoom специально для школ». По его оценке, это будет канал, защищенный и устойчивый к хакерским атакам. Использовать его будут «не только в случае чрезвычайных ситуаций, но и в обычном образовательном процессе».

Так, заболевшие ученики смогут с помощью новой платформы подключиться к своему классу и работать с ним из дома: наблюдать за уроков, выполнять задания, спрашивать учителя. Платформа также позволит учителям из другого класса или школы, давать уроки по предметам, специалисты по преподаванию которых отсутствуют. По словам министра, это потребует установки видеокамер в школах и улучшения ситуации с интернетом в школах.

В начале апреля Минпросвещения запустило мультиплатформенный проект, который объединил в себе ресурсы телевизионных операторов, ТВ-каналов и издательств учебной литературы, напомнил Кравцов. Это образовательный телеканал «Моя школа в online» телеоператора «Триколор». Он показывает уроки, записанные ведущими педагогами страны, сфокусированные на школьной программе четвертой четверти. Материалы может использовать любой школьник вне зависимости от того, где он живет и какой у него интернет. Все телеуроки содержат QR-коды с переходом на «Российскую электронную школу». В поддержку школьников работает сайт cifra.school с полным комплектом бесплатных учебных материалов, заданий и уроков по ключевым школьным предметам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных