Повтор выпуска авторской программы Михалкова на «России 24» сняли с эфира
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повторы выпуска авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом режиссер сообщил в видеообращении.
Обычно «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторяется в субботу и воскресенье. Выпуск, о котором идет речь, называется «У кого в кармане государство?». В нем Михалков предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.
Наша передача – это в определенном смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенные, и значит, эта правда не нужна
Режиссер назвал происшедшее цензурой. По его словам, ранее выпуск дважды показывали в эфире в непопулярное время – в 11 вечера и 3 часа ночи, чтобы его «посмотрело как можно меньше людей». Михалков не уверен, что передача продолжит выходить на «России 24».
Ранее ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.