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Повтор выпуска авторской программы Михалкова на «России 24» сняли с эфира

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Телеканал «Россия 24» снял с эфира повторы выпуска авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом режиссер сообщил в видеообращении.

Обычно «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторяется в субботу и воскресенье. Выпуск, о котором идет речь, называется «У кого в кармане государство?». В нем Михалков предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.

Наша передача – это в определенном смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию, когда передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенные, и значит, эта правда не нужна

Никита Михалков
Режиссер

Режиссер назвал происшедшее цензурой. По его словам, ранее выпуск дважды показывали в эфире в непопулярное время – в 11 вечера и 3 часа ночи, чтобы его «посмотрело как можно меньше людей». Михалков не уверен, что передача продолжит выходить на «России 24».

Ранее ВГТРК уже снимала «Бесогон ТВ» с эфира в 2015 и 2018 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных