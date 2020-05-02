Повтор выпуска авторской программы Михалкова на «России 24» сняли с эфира

Обычно «Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды по пятницам, а затем три раза повторяется в субботу и воскресенье. Выпуск, о котором идет речь, называется «У кого в кармане государство?». В нем Михалков предположил, что миллиардер Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам человек под видом прививки, чтобы контролировать их и в конечном итоге сокращать население Земли, так как люди потребляют слишком много ресурсов.