«Первый канал» подтвердил лишение аккредитации своей съемочной группы в Белоруссии
Власти Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу «Первого канала», а двух сотрудников коррпункта выслали, заявило «Интерфаксу» министерство иностранных дел Белоруссии. Причиной стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. «Первый канал» подтвердил высылку корреспондента и лишение аккредитации всей съёмочной группы. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявил представитель канала.
Ранее о лишении аккредитации сообщил белорусский канал «Беларусь-1». По цитате «Интерфакса», эфире было сказано, что сюжет «Первого канала» содержал «фейковую информацию», а в МИД Белоруссии «готовы и на более жесткие меры».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Первый канал» распространяет фейки и «преднамеренно начинает влазить в наши проблемы» (цитата по «Интерфакс-Запад»). Лукашенко созванивался с президентом России Владимиром Путиным, но вопросы освещения событий российскими СМИ не поднимались, сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Запись сюжета «Первого канала» опубликована на сайте канала. В репортаже говорится, что жители Белоруссии не доверяют официальной статистике о заболевших с коронавирусом. В сюжете есть кадры с одного из белорусских кладбищ с «обилием свежих могил», а также заявление Лукашенко о том, что тот не волнуется по поводу числа выявленных больных.