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«Первый канал» подтвердил лишение аккредитации своей съемочной группы в Белоруссии

Ведомости

Власти Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу «Первого канала», а двух сотрудников коррпункта выслали, заявило «Интерфаксу» министерство иностранных дел Белоруссии. Причиной стал сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. «Первый канал» подтвердил высылку корреспондента и лишение аккредитации всей съёмочной группы. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявил представитель канала.

Ранее о лишении аккредитации сообщил белорусский канал «Беларусь-1». По цитате «Интерфакса», эфире было сказано, что сюжет «Первого канала» содержал «фейковую информацию», а в МИД Белоруссии «готовы и на более жесткие меры».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Первый канал» распространяет фейки и «преднамеренно начинает влазить в наши проблемы» (цитата по «Интерфакс-Запад»). Лукашенко созванивался с президентом России Владимиром Путиным, но вопросы освещения событий российскими СМИ не поднимались, сообщил «Эху Москвы» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Запись сюжета «Первого канала» опубликована на сайте канала. В репортаже говорится, что жители Белоруссии не доверяют официальной статистике о заболевших с коронавирусом. В сюжете есть кадры с одного из белорусских кладбищ с «обилием свежих могил», а также заявление Лукашенко о том, что тот не волнуется по поводу числа выявленных больных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных