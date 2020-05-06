«Первый канал» подтвердил лишение аккредитации своей съемочной группы в Белоруссии

Запись сюжета «Первого канала» опубликована на сайте канала. В репортаже говорится, что жители Белоруссии не доверяют официальной статистике о заболевших с коронавирусом. В сюжете есть кадры с одного из белорусских кладбищ с «обилием свежих могил», а также заявление Лукашенко о том, что тот не волнуется по поводу числа выявленных больных.