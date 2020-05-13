Правительству предложат субсидировать «Почте России» подписку на прессу

Практика ежегодного выделения субсидий «Почте России» на доставку подписных изданий существовала до 2014 г. Тогда на компенсацию убытков от доставки ей выделялось от 3 до 3,5 млрд руб. С 2015 г. тарифы на подписку, по подсчетам Союза предприятий печатной индустрии, увеличились в три раза, но подписка по-прежнему убыточна для «Почты России». Она ежегодно предоставляет скидку на сумму около 1,5 млрд руб. на доставку 2500 изданий. Список этой прессы формируется по рекомендациям экспертного совета при Минкомсвязи. В России же издается более 50 000 газет и журналов. В 2018 г. «Почти России» не повышала тарифы, в 2019 г. они выросли на 7%, еще 10% прибавилось в первом полугодии 2020 г.