В апреле телесмотрение выросло на четверть

Также это на 13% больше, чем в марте 2020 г. Год назад в апреле время просмотра TV по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось. TV стали больше смотреть зрители всех возрастов, указывает Mediascope, но сильнее всего время телепросмотра по сравнению с апрелем 2019 г. выросло среди детей 4–17 лет – на 34%. Прежде российские каналы постепенно теряли самых молодых зрителей. Зрители 45–54 лет в апреле смотрели эфир на 30% больше, чем год назад, а зрители 55–64 лет – на 28%.