В апреле телесмотрение выросло на четверть
В апреле 2020 г. жители российских городов с населением более 100 000 человек старше четырех лет смотрели TV на четверть больше времени, чем в апреле прошлого года, – в среднем 269 минут каждый день, сообщила аналитическая компания Mediascope.
Также это на 13% больше, чем в марте 2020 г. Год назад в апреле время просмотра TV по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось. TV стали больше смотреть зрители всех возрастов, указывает Mediascope, но сильнее всего время телепросмотра по сравнению с апрелем 2019 г. выросло среди детей 4–17 лет – на 34%. Прежде российские каналы постепенно теряли самых молодых зрителей. Зрители 45–54 лет в апреле смотрели эфир на 30% больше, чем год назад, а зрители 55–64 лет – на 28%.
TV-аудитория начала расти в марте. Этому способствовало то, что россияне продолжают самоизолироваться и, соответственно, больше времени проводят дома, отмечала исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.