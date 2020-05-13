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В апреле телесмотрение выросло на четверть

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В апреле 2020 г. жители российских городов с населением более 100 000 человек старше четырех лет смотрели TV на четверть больше времени, чем в апреле прошлого года, – в среднем 269 минут каждый день, сообщила аналитическая компания Mediascope.

Также это на 13% больше, чем в марте 2020 г. Год назад в апреле время просмотра TV по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось. TV стали больше смотреть зрители всех возрастов, указывает Mediascope, но сильнее всего время телепросмотра по сравнению с апрелем 2019 г. выросло среди детей 4–17 лет – на 34%. Прежде российские каналы постепенно теряли самых молодых зрителей.  Зрители 45–54 лет в апреле смотрели эфир на 30% больше, чем год назад, а зрители 55–64 лет – на 28%.

TV-аудитория начала расти в марте. Этому способствовало то, что россияне продолжают самоизолироваться и, соответственно, больше времени проводят дома, отмечала исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Ранее по теме: Жители России все больше смотрят телевизор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных