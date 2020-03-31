Жители России все больше смотрят телевизор

Вторую неделю подряд продолжает расти ТВ-аудитория в городах с населением более 100 000 человек, сообщила исследовательская компании Mediascope. Так, 23–27 марта россияне старше 4 лет в среднем в день тратили на просмотр эфира 3 часа 48 минут, что на 7% больше, чем в среднем за первые две недели марта.