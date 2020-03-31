Жители России все больше смотрят телевизор
Вторую неделю подряд продолжает расти ТВ-аудитория в городах с населением более 100 000 человек, сообщила исследовательская компании Mediascope. Так, 23–27 марта россияне старше 4 лет в среднем в день тратили на просмотр эфира 3 часа 48 минут, что на 7% больше, чем в среднем за первые две недели марта.
Быстрее всего растет телесмотрение днем, а также среди молодежи (зрителей 12–17 лет) – на 32%.
Зрители по-прежнему проявляют повышенный интерес к новостям. За четвертую неделю (23–27 марта) телезрители тратили на просмотр новостных передач каждый день в среднем 21 минуту, что на 28% больше, чем по итогам первой и второй рабочей недели.
Росту телевизионной аудитории способствует то, что россияне продолжают самоизолироваться и, соответственно, сейчас они больше времени проводят дома, считает исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
«Подобной динамики в марте 2019 г. мы не наблюдали. Вероятно, в течение следующих нескольких недель население проведет еще больше времени у телеэкранов», – предполагает Ачкасова.