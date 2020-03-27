Как фильм «Заражение» в 2011 году предсказал сегодняшнюю пандемию

«Мне было очень странно читать в соцсетях или слышать от друзей возгласы удивления, насколько события в фильме похожи [на то, что происходит сейчас], – недавно заметил Бёрнс. – Я не нахожу это таким уж удивительным, потому что ученые, с которыми я общался – а их было много, – все твердили, что [пандемия] – это вопрос «когда», а не «если». Как говорил ему Липкин, за последнее десятилетие было выявлено более 400 новых вирусов. «Еще возникнут вспышки и пандемии, и нам нужно вынуть голову из песка и осознать реальные риски, с которыми мы сталкиваемся, – повторяет Липкин и журналистам. – Более трех четвертей всех появляющихся инфекционных заболеваний рождаются из-за того, что микробы из дикой природы переходят в человека. Наша уязвимость к таким болезням усилилась из-за роста международных путешествий и глобализации производства продуктов питания. Кроме того, вырубка лесов и урбанизация продолжают вытеснять диких животных из среды их обитания, увеличивая вероятность того, что они вступят в контакт с одомашненными животными и людьми». (И эта мысль тоже вошла в фильм.)