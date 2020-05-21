Netflix будет отменять автопродление для неактивных подписчиков
Стриминговый сервис Netflix будет рассылать уведомления подписчикам, которые на протяжении двух лет не пользовались сервисом, заявила компания. Netflix будет спрашивать их, хотят ли они продлить подписку; если пользователь не подтвердит это, то сервис отключит автоматическое продление. Уведомления также будут рассылаться тем, кто подписался на Netflix и не посмотрел ничего из его каталога в течение года после регистрации.
Netflix сообщает, что не будет удалять профили, списки избранного и прочие пользовательские данные в течение 10 месяцев после деактивации. Компания отметила, что неактивные подписчики составляют меньше 0,5% от общей пользовательской базы («всего несколько сотен тысяч»), и Netflix не учитывает их в своих финансовых расчетах.
Подписка на Netflix в европейском регионе, в зависимости от тарифного плана, стоит от 8 до 12 евро в месяц. В 2019 г. компания повысила абонентскую плату на один евро для тарифов с картинкой высокой и сверхвысокой четкости (HD и Ultra HD).