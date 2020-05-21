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Netflix будет отменять автопродление для неактивных подписчиков

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Стриминговый сервис Netflix будет рассылать уведомления подписчикам, которые на протяжении двух лет не пользовались сервисом, заявила компания. Netflix будет спрашивать их, хотят ли они продлить подписку; если пользователь не подтвердит это, то сервис отключит автоматическое продление. Уведомления также будут рассылаться тем, кто подписался на Netflix и не посмотрел ничего из его каталога в течение года после регистрации.

Netflix сообщает, что не будет удалять профили, списки избранного и прочие пользовательские данные в течение 10 месяцев после деактивации. Компания отметила, что неактивные подписчики составляют меньше 0,5% от общей пользовательской базы («всего несколько сотен тысяч»), и Netflix не учитывает их в своих финансовых расчетах.

Подписка на Netflix в европейском регионе, в зависимости от тарифного плана, стоит от 8 до 12 евро в месяц. В 2019 г. компания повысила абонентскую плату на один евро для тарифов с картинкой высокой и сверхвысокой четкости (HD и Ultra HD).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных