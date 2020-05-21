Netflix будет отменять автопродление для неактивных подписчиков

Стриминговый сервис Netflix будет рассылать уведомления подписчикам, которые на протяжении двух лет не пользовались сервисом, заявила компания. Netflix будет спрашивать их, хотят ли они продлить подписку; если пользователь не подтвердит это, то сервис отключит автоматическое продление. Уведомления также будут рассылаться тем, кто подписался на Netflix и не посмотрел ничего из его каталога в течение года после регистрации.