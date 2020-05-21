Bloomberg узнал о планах Apple продвигать сервис TV+ с помощью подкастов

Apple с середины 2000-х гг. играет ключевую роль в развитии подкастов как жанра. Магазин iTunes добавил подкасты в 2005 г., а само их название происходит от названия плеера iPod. При этом Apple не выходила на рынок подкастов как издатель. О намерении Apple выпускать собственные подкасты источники Bloomberg сообщали в 2019 г., в январе 2020 г. издание уточнило, что они будут связаны с шоу на TV+.