Bloomberg узнал о планах Apple продвигать сервис TV+ с помощью подкастов
Компания Apple будет выпускать подкасты, основанные на сериалах из собственного стримингового сервиса Apple TV+, а также подкасты с заделом на их дальнейшую экранизацию для Apple TV+, сообщает Bloomberg. Это позволит компании продвигать Apple TV+, а также лучше конкурировать с музыкальным сервисом Spotify, развивающим направления подкастов. По информации источников издания, сейчас Apple ищет руководителя, который будет отвечать за эти направления, он будет подчиняться главе отдела подкастинга Бену Кейву.
Apple с середины 2000-х гг. играет ключевую роль в развитии подкастов как жанра. Магазин iTunes добавил подкасты в 2005 г., а само их название происходит от названия плеера iPod. При этом Apple не выходила на рынок подкастов как издатель. О намерении Apple выпускать собственные подкасты источники Bloomberg сообщали в 2019 г., в январе 2020 г. издание уточнило, что они будут связаны с шоу на TV+.
Сервис Apple TV+ открылся в ноябре 2019 г., в нем представлено около 30 эксклюзивных шоу и сериалов. Компания давала бесплатную подписку на год для покупателей техники Apple. Bloomberg отмечает, что из 10 млн подписчиков Apple TV+ лишь около половины используют сервис на регулярной основе. К маю 2020 г., по информации издания, Apple начала покупать права на онлайн-прокат уже выпущенных фильмов и шоу от сторонних кинокомпаний.