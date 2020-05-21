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Bloomberg узнал о планах Apple продвигать сервис TV+ с помощью подкастов

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Компания Apple будет выпускать подкасты, основанные на сериалах из собственного стримингового сервиса Apple TV+, а также подкасты с заделом на их дальнейшую экранизацию для Apple TV+, сообщает Bloomberg. Это позволит компании продвигать Apple TV+, а также лучше конкурировать с музыкальным сервисом Spotify, развивающим направления подкастов. По информации источников издания, сейчас Apple ищет руководителя, который будет отвечать за эти направления, он будет подчиняться главе отдела подкастинга Бену Кейву.

Apple с середины 2000-х гг. играет ключевую роль в развитии подкастов как жанра. Магазин iTunes добавил подкасты в 2005 г., а само их название происходит от названия плеера iPod. При этом Apple не выходила на рынок подкастов как издатель. О намерении Apple выпускать собственные подкасты источники Bloomberg сообщали в 2019 г., в январе 2020 г. издание уточнило, что они будут связаны с шоу на TV+.

Сервис Apple TV+ открылся в ноябре 2019 г., в нем представлено около 30 эксклюзивных шоу и сериалов. Компания давала бесплатную подписку на год для покупателей техники Apple. Bloomberg отмечает, что из 10 млн подписчиков Apple TV+ лишь около половины используют сервис на регулярной основе. К маю 2020 г., по информации издания, Apple начала покупать права на онлайн-прокат уже выпущенных фильмов и шоу от сторонних кинокомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных