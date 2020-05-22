Пользователи «Вконтакте» пожертвовали 2 млн рублей во время VK Fest

Фонды «Не напрасно» и AdVita совместно помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. Они закупают материалы и средства защиты, а также организуют питание для медперсонала. Центр «Насилию.нет» занимается просветительскими проектами, туда могут обратиться пострадавшие от домашнего насилия за психологической и юридической помощью.