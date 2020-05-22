Пользователи «Вконтакте» пожертвовали 2 млн рублей во время VK Fest
Пользователи социальной сети «Вконтакте» пожертвовали 2 млн руб. для благотворительных проектов во время семидневного онлайн-фестиваля VK Fest. Деньги перечислят трем некоммерческим организациям: AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет», рассказали представители соцсети.
Фонды «Не напрасно» и AdVita совместно помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. Они закупают материалы и средства защиты, а также организуют питание для медперсонала. Центр «Насилию.нет» занимается просветительскими проектами, туда могут обратиться пострадавшие от домашнего насилия за психологической и юридической помощью.
VK Fest прошел во «Вконтакте» с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля были Владимир Маркони и голосовой ассистент «Маруся». Трансляции фестиваля посмотрели 280 млн раз. С концертами выступили более 70 музыкантов, которых пользователи соцсети слушали чаще всего.
Это Ольга Бузова и Сергей Лазарев, «Порнофильмы», «Дискотека Авария», «Руки Вверх!», Yungblud, Hurts и другие. Больше всего зрителей собрали выступления «Руки Вверх!», Басты и Ramil’. Лидером по количеству комментариев в сообществе VK Fest стал Yungblud.