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Пользователи «Вконтакте» пожертвовали 2 млн рублей во время VK Fest

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Пользователи социальной сети «Вконтакте» пожертвовали 2 млн руб. для благотворительных проектов во время семидневного онлайн-фестиваля VK Fest. Деньги перечислят трем некоммерческим организациям: AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет», рассказали представители соцсети.

Фонды «Не напрасно» и AdVita совместно помогают больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции. Они закупают материалы и средства защиты, а также организуют питание для медперсонала. Центр «Насилию.нет» занимается просветительскими проектами, туда могут обратиться пострадавшие от домашнего насилия за психологической и юридической помощью.

VK Fest прошел во «Вконтакте» с 15 по 21 мая. Ведущими фестиваля были Владимир Маркони и голосовой ассистент «Маруся». Трансляции фестиваля посмотрели 280 млн раз. С концертами выступили более 70 музыкантов, которых пользователи соцсети слушали чаще всего.

Это Ольга Бузова и Сергей Лазарев, «Порнофильмы», «Дискотека Авария», «Руки Вверх!», Yungblud, Hurts и другие. Больше всего зрителей собрали выступления «Руки Вверх!», Басты и Ramil’. Лидером по количеству комментариев в сообществе VK Fest стал Yungblud.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных