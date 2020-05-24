NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе
Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса. «Число погибших в США приближается к 100 000, это неисчислимая потеря», – говорится в заголовке на первой полосе. Там также есть надпись: «Они были не просто именами в списке, они были нами».
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к моменту публикации число инфицированных в США превысило 1,6 млн. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На втором месте Бразилия, где выявлено более 347 000 случаев заболевания, на третьем – Россия, где почти 344 500 инфицированных.
США первые и по смертности от COVID-19, там умерли уже 97 087 человек. На втором месте Великобритания (36 757), на третьем – Италия (32 735). Россия занимает 17-е место (3541).