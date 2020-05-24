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NYT выпустила номер с именами умерших от коронавируса на первой полосе

Ведомости

Воскресный номер газеты The New York Times вышел с первой полосой, полностью состоящей из имен американцев, умерших от коронавируса. «Число погибших в США приближается к 100 000, это неисчислимая потеря», – говорится в заголовке на первой полосе. Там также есть надпись: «Они были не просто именами в списке, они были нами».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к моменту публикации число инфицированных в США превысило 1,6 млн. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На втором месте Бразилия, где выявлено более 347 000 случаев заболевания, на третьем – Россия, где почти 344 500 инфицированных.

США первые и по смертности от COVID-19, там умерли уже 97 087 человек. На втором месте Великобритания (36 757), на третьем – Италия (32 735). Россия занимает 17-е место (3541).

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Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных