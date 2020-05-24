В России снова зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Умерли за сутки 153 человека (из них 59 – в Москве) – для России это рекордный суточный показатель смертности от COVID-19. До этого самое большое число умерших за сутки в России фиксировалось 22 мая – 150 человек. Всего за время эпидемии от коронавируса скончался 3541 пациент.