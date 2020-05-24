Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России снова зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Оперативный штаб сообщил о 153 летальных случаях
Дарья Коржова
Юрий Смитюк / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 8599 заболевших коронавирусом в 84 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 344 481. Почти 44% новых пациентов с COVID-19 переносили заболевание без клинических проявлений, коронавирус у них выявили только с помощью тестирования.

Умерли за сутки 153 человека (из них 59 – в Москве) – для России это рекордный суточный показатель смертности от COVID-19. До этого самое большое число умерших за сутки в России фиксировалось 22 мая – 150 человек. Всего за время эпидемии от коронавируса скончался 3541 пациент.

В Москве количество больных COVID-19 увеличилось на 2516 человек. Последний раз такой низкий суточный прирост в столице фиксировался в конце апреля (29 апреля было 2220 новых пациентов с коронавирусом). Второй день подряд фиксируется высокий процент детей среди заболевших – 10,4%. В количественном выражении это 262 ребенка. Накануне доля детей среди новых заболевших составила 11,6%, или 366 человек.

В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших коронавирусом детей

Если в среднем заражалось около 7%, то в последние сутки ‒ 11,6%

В Московской области за сутки выявили 862 больных COVID-19, в Санкт-Петербурге – 384, в Нижегородской области – 221, в Ростовской – 152, в Красноярском крае – 146, в Калужской области – 123, в Самарской – 121, в Иркутской – 120, в Дагестане – 113, в Брянской области – 111, в Ярославской – 107, в Ханты-Мансийском автономном округе – 102. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Выписались за сутки 5363 человека, вылечившихся после COVID-19. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 113 299 человек.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (163 913), Московская область (33 515), Санкт-Петербург (13 339), Нижегородская область (8047), Дагестан (4095), Свердловская область (3704), Ростовская (3569), Красноярский край (3265), Краснодарский край (3247) и Калужская область (3246).

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,3 млн заболевших коронавирусом. Свыше 342 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 347 000 человек.

Ранее по теме: Почему не удается остановить распространение коронавируса в вахтовых поселках
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных