В России снова зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за сутки

В России снова зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса за суткиОперативный штаб сообщил о 153 летальных случаях
За последние сутки в России выявлено 8599 заболевших коронавирусом в 84 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 344 481. Почти 44% новых пациентов с COVID-19 переносили заболевание без клинических проявлений, коронавирус у них выявили только с помощью тестирования.
Умерли за сутки 153 человека (из них 59 – в Москве) – для России это рекордный суточный показатель смертности от COVID-19. До этого самое большое число умерших за сутки в России фиксировалось 22 мая – 150 человек. Всего за время эпидемии от коронавируса скончался 3541 пациент.
В Москве количество больных COVID-19 увеличилось на 2516 человек. Последний раз такой низкий суточный прирост в столице фиксировался в конце апреля (29 апреля было 2220 новых пациентов с коронавирусом). Второй день подряд фиксируется высокий процент детей среди заболевших – 10,4%. В количественном выражении это 262 ребенка. Накануне доля детей среди новых заболевших составила 11,6%, или 366 человек.
В Московской области за сутки выявили 862 больных COVID-19, в Санкт-Петербурге – 384, в Нижегородской области – 221, в Ростовской – 152, в Красноярском крае – 146, в Калужской области – 123, в Самарской – 121, в Иркутской – 120, в Дагестане – 113, в Брянской области – 111, в Ярославской – 107, в Ханты-Мансийском автономном округе – 102. В остальных регионах зафиксировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Выписались за сутки 5363 человека, вылечившихся после COVID-19. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 113 299 человек.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (163 913), Московская область (33 515), Санкт-Петербург (13 339), Нижегородская область (8047), Дагестан (4095), Свердловская область (3704), Ростовская (3569), Красноярский край (3265), Краснодарский край (3247) и Калужская область (3246).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,3 млн заболевших коронавирусом. Свыше 342 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 347 000 человек.