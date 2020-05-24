Почему не удается остановить распространение коронавируса в вахтовых поселках«Ведомости» изучили шесть крупнейших очагов коронавирусной инфекции в регионах
Крупные очаги заражения коронавирусной инфекцией в вахтовых поселках образовались в конце марта – апреле. А в мае на них приходилась наибольшая часть всех случаев заражений в Мурманской области, ЯНАО, ХМАО и значительная часть в Якутии. В вахтовых поселках сегодня заперты тысячи людей, которых сейчас считают обузой и работодатели, и власти. Работодатели не знают, как отделить больных от здоровых, чтобы работа продолжалась, а региональные власти боятся, что инфекция вырвется за пределы поселков. И не без основания.
По охвату предприятий лидирует очаг в ЯНАО – во всех сводках он значится как «предприятия в районе Нового Уренгоя». На 22 мая было 588 подтвержденных случаев заражения (29,6% всех инфицированных COVID-19 на Ямале). Новый Уренгой – газовая столица России, здесь действуют дочерние компании «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти», «Газпром нефти» и др. Конкретные компании, где инфицированы вахтовики, органы власти не называют. Как рассказал «Ведомостям» представитель администрации города, в регионе 19 крупных предприятий и 500 подрядчиков. Оперативный штаб города держит с ними постоянную связь. Предприятия Нового Уренгоя подали в Роспотребнадзор 32 заявки на создание обсерваторов для работников, сообщил представитель администрации.
В целом на рабочих с нефтегазовых месторождений и производств на Ямале приходится 70% подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего на Ямале более 100 000 вахтовиков.
Самым обширным стал очаг в Мурманской области на строительстве Центра крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка» в селе Белокаменка, где работали 10 500 человек из 20 компаний-подрядчиков. На 22 мая там заразились 2259 человек, на остальной территории области – 575.
Вспышки инфекции также произошли в Ленском районе Якутии на Чаяндинском месторождении «Газпрома», в Ханты-Мансийском районе ХМАО на Приобском месторождении (на нем работают «Роснефть» и «Газпром нефть»), в поселке Сабетта в Ямальском районе ЯНАО, где строится завод для проекта «Ямал СПГ» «Новатэка». Сравнительно новые очаги – в Северо-Енисейском районе Красноярского края на Олимпиадинском ГОКе «Полюс Красноярска» и в Сургутском районе ХМАО на Быстринском месторождении «Сургутнефтегаза».
В апреле – мае в вахтовых поселках начались стихийные акции протеста. Люди жаловались на отсутствие средств защиты и изоляции, что больные работают вместе со здоровыми. Работники, у которых истек срок вахты, возмущались, что их задерживают, и требовали, чтобы их вывезли в родные регионы. Прошли митинги в Сабетте и на Чаяндинском месторождении в Якутии. В Красноярском крае вахтовики Олимпиадинского ГОКа, помещенные на карантин, обратились в местные СМИ и выслали фотографии помещений с двухъярусными кроватями и койками, стоящими очень близко друг к другу.
Сургутский район ХМАО
В середине мая Ханты-Мансийский район переместился на второе место по числу случаев (244 на 21 мая), уступив первое место Сургутскому району (380 подтвержденных случаев). Наиболее активные очаги – очаг в когалымской больнице, нижневартовской окружной детской больнице и «Сургутнефтегазе», отметила замруководителя управления Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева. Заместитель гендиректора по социальной политике «Сургутнефтегаза» Сергей Сидоров на заседании окружного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 13 мая рассказал о двух вахтовиках, госпитализированных с месторождения предприятия с признаками коронавируса. Он сообщил, что группа рабочих в составе 62 человек заехала на Быстринское месторождение 19 апреля.
После сообщения о заболевших с подозрением на коронавирус вагон-городок, где находились работники, был изолирован. 57 вахтовиков, контактировавших с госпитализированными, были помещены в обсерватор на базе «Олимпия» в поселке Барсово, еще 15 человек госпитализированы. Среди работников проведено более 6000 тестов на COVID-19, результаты которых не готовы, сообщил Сидоров. 18 мая губернатор постановлением обязала муниципальные власти и «Сургутнефтегаз» представить план по организации въезда-выезда из трех поселков района, где введен карантин, с указанием, где будут размещаться работники «Сургутнефтегаза» в период работы и отдыха персонала. «Сургутнефтегаз» на просьбу «Ведомостей» раскрыть детали плана не ответил. С 23 мая в Сургутском районе введен контрольно-пропускной режим в поселках Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соответствующее постановление 21 мая.
В борьбу с распространением инфекции в вахтовых поселках включились работодатели, региональные власти, Роспотребнадзор, местные органы здравоохранения, а также полиция, МЧС и Минобороны. МЧС и Минобороны развертывали мобильные госпитали (крупнейшие – госпиталь на 1000 мест у поселка Белокаменка и лагерь-обсерватор на 1000 мест на территории Олимпиадинского месторождения «Полюс Красноярска»), полиция привлекалась для организации КПП и патрулирования там, где вахтовые поселки находились близко от населенных пунктов, например в Белокаменке. А с 23 мая контрольно-пропускной режим введен в Сургутском районе.
Под обсерваторы для вахтовиков переоборудовались общежития, клубы, санатории, турбазы и даже круизный лайнер «Принцесса Анастасия», зафрахтованный дочкой «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» для работников со стройки в Белокаменке.
Помимо изоляции и лечения сотрудников работодателям пришлось решать проблемы, как вывозить вахтовиков обратно. По словам полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, нельзя просто посадить людей в самолет и развезти по всей стране, чтобы другие регионы потом решали, что с ними делать. Власти регионов неохотно соглашались принимать своих земляков из очагов заражения. Пример: 2 мая губернатор Якутии объявил, что с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка инфекции, домой будут отправлены 8500 вахтовиков. Принять своих земляков, как здоровых, так и заболевших, на 6 мая согласились лишь восемь из 20 регионов. Дольше всех думала Курганская область, которая начала принимать вахтовиков с 18 мая.
Опасения губернаторов, как показали дальнейшие события, были оправданны. По предписаниям Роспотребнадзора каждого вахтовика дважды тестируют на COVID-19, прежде чем посадить в самолет и оправить домой. Тем не менее вахтовики привезли инфекцию с собой. Например, в группе вахтовиков, которые бурили скважины на Ямале и вернулись в Тюмень, 16 человек оказались заражены COVID-19. Результаты тестов стали известны 20 мая. Буровиков поместили на обсервацию в гостиницу «Лайнер». Из каких районов Ямала прибыли вахтовики, не сообщается. Но, по данным агрегатора Flightradar24, в последнюю неделю рейсов из Сабетты в Тюмень не было, единственным подходящим по датам из ЯНАО был рейс из Нового Уренгоя авиакомпании RusLine 19 мая.
«Ведомости» изучили шесть крупнейших очагов в поисках ответа, почему совместные усилия компаний и властей пока не могут остановить распространение инфекции.
Запертые на восьми метрах
Вахтовые отряды – самая благоприятная среда для распространения инфекций. Вахтовики проживают по 2–4, а иногда и по восемь человек в комнате. Они посещают общие места, например душевые или столовые, где разные бригады пересекаются между собой. Все это создает дополнительные условия для быстрого распространения коронавирусной инфекции, говорит Максим Чащин, член профильной комиссии профпатологии Минздрава и оперативного штаба «Согаз профмедицина».
Мурманская область – Белокаменка
В поселке Белокаменка Мурманской области ведется строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений (ЦКТМС) для «Новатэка», на стройке трудились 10 500 рабочих из 20 компаний-подрядчиков. Генеральный подрядчик – «Велесстрой», на его объектах к началу апреля трудились почти половина (4600 человек), занятых на стройке. Инфекция попала на стройку в конце марта – по словам вахтовиков, от иностранного работника. 30 марта правительство Мурманской области ограничило въезд в сельское поселение Междуречье (Белокаменка находится на его территории), предписав поставить КПП и заслоны для блокировки проезда. Въезжать на работу разрешалось при наличии документов, обосновывающих въезд. 6 апреля оперативный штаб области объявил, что выявлено 22 предварительно положительных результата на коронавирус при тотальном скрининге рабочих в Белокаменке. В этот же день правительство отдельным постановлением ввело запрет на въезд-выезд работающих в Междуречье, но подрядчиков «Новатэка» он не коснулся. Въезд на работу допускался только экстренным службам и работникам «в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах ООО «Новатэк – Мурманск» при предъявлении договора, счета-фактуры на груз, транспортной накладной и т. п., а также справки, подписанной руководителем оперативного штаба ООО «Новатэк – Мурманск».
На совещании у главы администрации Кольского района (куда входит Белокаменка) Александра Лихолата 10 апреля обсуждалось, что, по жалобам местных жителей, сотрудники подрядных организаций «Новатэка» продолжают ездить за продуктами в ближайшую Белокаменку. И 11 апреля Лихолат ввел режим чрезвычайной ситуации в поселении Междуречье. Сам поселок регулярно патрулировался полицейскими, Росгвардией и сотрудниками служб безопасности «Новатэк – Мурманска». Для работников компаний – подрядчиков «Новатэка» был организован обсерватор на 200 мест на базе санатория «Лапландия». На 25 апреля число случаев заражения достигло 781. В сети появилась петиция, адресованная «Новатэку» и губернатору Мурманской области Андрею Чибису, – «вывезите здоровых людей из Белокаменки». В этой петиции, составленной женой одного из работников стройки, говорилось, что заболевших изолируют от здоровых, просто отгородив их вагончики забором, что дистанция не соблюдается. К петиции прилагалась фотография очереди в столовую. Автор призывал проголосовать за вывоз со стройки тех, кто еще не заболел. Провисев три дня, петиция была закрыта. Автор объяснял, что шансов добиться успеха мало, а потерять работу – много.
Ранее «Велесстрой» на несколько дней приостановил работы в Белокаменке для дезинфекции вахтового жилого городка. На совещании президента с главами регионов 28 апреля Чибис попросил президента дать поручение развернуть на территории Междуречья второй мобильный инфекционный госпиталь МЧС на 1000 мест (первый был развернут в середине апреля на 40 коек). 28 апреля представитель «Велесстроя» сообщил, что за истекшие пять дней работники получили и использовали 17 000 масок и 6500 респираторов. В среднем каждый работник объекта делал антисептическую обработку рук как минимум дважды в день. Температуру работникам меряют минимум раз в день. Представитель «Велесстроя» указал на то, что компания первой из подрядчиков организовала массовое тестирование на коронавирус своих сотрудников в Белокаменке, также оперативно организовала мобильную медицинскую бригаду с профильными специалистами (пульмонологом, лор-врачом, терапевтами).
Работники с симптомами ОРВИ изолированы, также «Велесстрой» делает все необходимое для распределения групп контактных и здоровых сотрудников по разным видам работ. Всем находящимся в обсервации контактным и заболевшим сотрудникам компания выплачивает полную зарплату. С 19 апреля по 15 мая «Велесстрой» вывез со стройки 980 вахтовиков. Все они прошли тестирование и здоровы, сообщили в компании. По словам представителя «Новатэка», для создания комфортных условий проживания на площадке ЦСКМС компания «Арктик СПГ – 2» зафрахтовала круизный лайнер «Принцесса Анастасия». Он будет использоваться как общежитие для почти 2000 сотрудников подрядных организаций. Строительство объектов и реализация всех проектов «Новатэка» идут в соответствии с планом, сообщил представитель. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит: ЦСКМС важен для «Новатэка» – от скорости строительства железобетонных оснований зависит скорость ввода в эксплуатацию новых заводов СПГ по проектам «Арктик СПГ – 2» и «Обский СПГ». Если строительство верфи остановят, придется переносить и срок запуска очередей по сжижению газа. Поэтому, несмотря на огромную по меркам регионов вспышку коронавирусной инфекции, работы в Белокаменке не были остановлены. «Новатэк» добился развертывания аэромобильного госпиталя и за счет государства тушит ситуацию, которая сложилась из-за того, что компания не прекратила строительство судоверфи, считает Юшков.
Если в помещении нет определенной кубатуры и квадратуры на человека, предотвратить распространение инфекции, особенно распространяющейся воздушно-капельным путем, в коллективах практически невозможно, заявил в эфире «Первого канала» директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Но в большинстве вахтовых поселков недостаточно помещений, чтобы надежно отделить инфицированных от здоровых (например, в Красноярском крае и Белокаменке), к тому же они удалены от больниц (в Сабетте, Белокаменке, Красноярском крае, Надымском районе и Чаянде). Вахтовые поселки – не курорты, метраж в соответствии с минимальными требованиями СанПина, никаких развлечений, говорит менеджер компании, использующей вахтовый метод работы.
Чащин отмечает, что в вахтовых поселках в основном оборудованы небольшие фельдшерские пункты. А сами поселки находятся в значительном удалении от крупных медицинских центров – иногда в 600–1000 км. В случае заражения эвакуировать сотрудников можно только с помощью санитарной авиации, предполагает Чащин.
Николай, сотрудник одной из подрядных организаций в Сабетте, покинул поселок 25 марта, когда его вахта закончилась. Николай считает, что руководители не были готовы к вспышке инфекции: заперли первых заболевших в спортзале без удобств, а потом просто закрыли общежитие, где жил сотрудник. «Представляете, что такое запереть по четыре человека на 8 кв. м?» – говорит он. В Сабетту Николай возвращаться не собирается – нашел вахту ближе к дому, за те же деньги и без коронавируса, говорит он.
Сотрудников, оказавшихся в закрытой группе, будут терзать тревоги и страхи, связанные с длительной изоляцией и риском инфицирования коронавирусом, говорит Мария Макарушкина, психолог, партнер «Экопси консалтинга». Запертый не по своей воле коллектив начинает роптать. Изначально недовольство может быть обращено против высшего руководства компании, но затем оно выплескивается на непосредственного руководителя или главу вахтового поселка, говорит Макарушкина.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что ситуацию в вахтовых поселках осложняет плохая координация между головными компаниями и подрядчиками. Судя по видеозаписям митинга, рабочие на Чаяндинском месторождении в Якутии жаловались не столько на коронавирус, сколько на снабжение и плохие бытовые условия. Снабжение могло ухудшиться из-за перебоев в поставках из-за коронавируса, но проблемы могли существовать и раньше, но стали известны только сейчас – из-за возросшей нервозности сотрудников, предполагает Юшков.
Никого не пускать
Важно, чтобы ближайшие к месту дислокации медицинские организации были готовы к приему пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести, отмечает представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Поэтому региональные органы власти должны были провести ревизию вахтовых поселков как зон эпидемического риска, полагает он.
Рекомендации продлить вахты и не завозить новый персонал губернаторы стали давать со второй половины марта. Многие крупные компании прислушались. Однако по ст. 299 Трудового кодекса вахты не могут продолжаться больше трех месяцев. 28 апреля подоспело постановление правительства № 601 о временных правилах работы вахтовым методом. Оно разрешило продлить вахту еще на три месяца (т. е. максимальный срок составил шесть месяцев), если сменить персонал невозможно.
И 5 мая на совещании у губернатора ЯНАО Артюхова руководители крупнейших добывающих предприятий приняли решение продлить действующую вахту до конца июня 2020 г. Также ЯНАО закрыл границы для ввоза вахтовиков на тот же срок.
Ямало-Ненецкий округ – Сабетта
Сабетта – вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где строится крупнейший завод «Новатэка» по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Сейчас идет строительство четвертой очереди. Основной подрядчик – «Велесстрой». На 27 апреля у вахтовиков в поселке Сабетта на Ямале было подтверждено 143 случая коронавирусной инфекции, сообщал оперативный штаб ЯНАО. Ямальский район, где находится Сабетта, – второй по величине очаг заражения среди производственных очагов Ямала (456 случаев на 22 мая). В апреле в Сабетте находилось около 7500 человек, часть из которых завершили работу. Подрядчики начали их вывоз в конце апреля. А 12 мая в Сабетте вахтовики вышли с протестом к зданию административно-бытового комплекса организации. Они потребовали у руководства отправить их домой после двух отрицательных тестов на коронавирус и двухнедельного карантина. «Все меры соблюдены, мы здоровы, непонятно, почему нас продолжают удерживать», – возмущались вахтовики.
Михаил 14 мая рассказал «Ведомостям», что работает в Сабетте в компании, занимающейся бурением: «Работаем в том же режиме, как и до коронавируса». Про тесты Михаил и его коллеги слышали, но у ни у кого из тех, с кем Михаил знаком лично, анализов не брали, говорит он. В коллективе все разговоры только о вирусе и о том, когда отправят домой. Конкретные даты на 14 мая известны не были, говорит Михаил. Представитель «Велесстроя» говорит, что в конце марта в поселок заезжали специалисты нескольких подрядных организаций. Первыми заболели сотрудники одной из организаций, которая не является даже подрядчиком «Велесстроя». В вахтовом городке «Винси», который обслуживается непосредственно компанией «Велесстрой», нет никаких проблем со снабжением продуктами и водой. Поселок Северный обслуживается другими организациями, их «Велесстрой» не комментирует. К 16 мая с площадки в ЯНАО выехало более 1400 человек – сотрудников «Велесстроя». К субботе, 16 мая, в Сабетте оставались 659 вахтовиков «Велесстроя», за выходные были вывезены сначала 88, потом 207 рабочих-вахтовиков. Все они прошли тестирование на коронавирус.
С 1 июля «Велесстрой» планирует начать новую мобилизацию персонала. Перед вылетом в Сабетту все работники новой вахты пройдут 14-дневный карантин со сдачей двух тестов на COVID-19. С 21 по 28 апреля постановлением главного государственного санитарного врача по Ямальскому району ЯНАО аэропорт Сабетты был закрыт на вылеты и прилеты. А 28 апреля работа аэропорта возобновилась, чтобы работодатели могли вывезти здоровых людей. По словам Юшкова, ситуация в Сабетте демонстрирует влияние «Новатэка» на региональном уровне. Когда началась вспышка коронавируса, местные власти закрыли международный аэропорт Сабетта. Но буквально через несколько дней по настоянию «Новатэка» его снова открыли – именно туда прибывают рабочие и грузы для «Арктик СПГ – 2» и Обского СПГ.
У нефтегазовых компаний, работающих в Западной Сибири, есть планы медицинского реагирования на случай заражения сибирской язвой, проводятся проверки готовности компании к предотвращению заражения, говорит Борис Доценко, эксперт по охране труда платформы ExpertMе с опытом работы в крупных нефтегазовых компаниях. Но летальность у коронавируса и сибирской язвы разная. Это совершенно новое заболевание и меры противодействия приходится изобретать на ходу, отмечает Доценко.
Политолог Аббас Галлямов говорит: обычно руководители крупных федеральных компаний не сильно считаются с мнением регионов. В истории с коронавирусом, однако, именно мнение региональных властей является решающим. А губернаторы оказались перед трудным выбором: либо перестраховываться, рискуя оказаться регионом с худшими показателями в медийном поле, либо делать вид, что все хорошо, рискуя получить реальный рост заболеваемости, полагает Галлямов.
2 апреля губернатор Якутии Айсен Николаев своим указом обязал работодателей помещать въезжающих вахтовиков на 14-дневную изоляцию.
26 апреля губернатор ХМАО Наталья Комарова отдельным постановлением рекомендовала компаниям размещать ввезенных работников в буферной зоне на две недели.
Ханты-Мансийский район (ХМАО)
В ХМАО трудятся 57 000 вахтовиков из других регионов. 1 апреля власти ХМАО сообщили о первом подтвержденном случае заражения на Приобском месторождении «Роснефти» в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Один из сотрудников сервисной компании не заявил о своем пребывании за границей и после туристической поездки в места с неблагоприятной обстановкой вернулся на вахту в район Приобского месторождения. В окружную больницу были госпитализированы 24 вахтовика, контактировавших с заболевшим. Основной причиной формирования очага стало несвоевременное информирование Роспотребнадзора, что привело к поздней изоляции первых заболевших и быстрому вовлечению обитателей вахтовых поселков Меркур и Пионерный, сообщали власти.
В апреле «РН-Юганскнефтегаз» закрыл два вахтовых поселка на карантин, сообщив, что очаг локализован и работа продолжается в штатном режиме, что на месторождении проводятся круглосуточный медосмотр работников и дезинфекция зданий и объектов. На 13 мая среди вахтовиков на этом месторождении компании лабораторно было подтверждено почти 300 случаев заражения коронавирусом (всего в ХМАО заболели 965 человек). Юшков отмечает, что в борьбе с коронавирусом помогло то, что Приобское – старое месторождение с хорошо налаженной инфраструктурой и возможностью изолировать сотрудников.
Роспотребнадзор 27 апреля разослал органам исполнительной власти письмо с рекомендациями, как организовать с наименьшими рисками работу вахтовым методом. Перед отправкой на вахту работники должны пройти осмотр врача по месту пребывания, потом двухнедельную обсервацию и тестирование за двое суток до отправки на вахту. Однако 30 апреля Роспотребнадзор отменил обязательное требование о 14-дневной обсервации сотрудников до вахты, заменив его желательным, которое стоит выполнять по возможности. Поправки были сделаны по настоянию бизнеса, говорит представитель Роспотребнадзора.
Крупные компании уже организовали изоляцию прибывающих на вахту работников. Впервые схема доставки персонала после двухнедельной изоляции в буферных зонах была запущена в начале апреля компанией «Газпром добыча Надым». Представитель «Газпром добычи Надым» говорит, что в обсервации (общежитии компании) вахтовики, чтобы не заскучать, использовали привезенные с собой смартфоны, ноутбуки, смотрели телевизор. Они изучали новые инструкции и схемы, повторяли правила охраны труда и промышленной безопасности.
На 8 мая таким образом компания «Газпром добыча Надым» обеспечила смену почти 10% вахтового персонала, сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. Буферный метод работает, говорит она. В Надымском районе в буферной зоне удалось выявить коронавирус сразу у 13 рабочих, готовившихся к отправке на вахту. Люди 10-й день на карантине, их тесты обнаружили инфекцию. Они будут находиться в изоляции до полного выздоровления, рассказала Бучкова 8 мая.
Якутия – Чаяндинское месторождение
В Якутию ежегодно прибывают 20 000 вахтовиков, в основном на добывающие и строительные предприятия. На Чаяндинском месторождении «Газпром добычи Ноябрьск» в Якутии в 34 вахтовых поселках подрядчиков «Газпрома» работали больше 10 000 человек (основная часть приходилась на «Стройтранснефтегаз»). 17 апреля там был объявлен карантин – у части работников обнаружили коронавирус (на 6 мая насчитывалось 246 заболевших). 27 апреля вахтовики устроили митинг: жаловались на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании от администрации, отсутствие масок. Они были обеспокоены, что в поселке нет должной изоляции и что заразиться может каждый. В соцсетях появилось открытое обращение строителей «Газартстроя» (дочерней компании «Стройтранснефтегаза»). В тексте сказано, что «люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет».
Протесты происходят в подрядных организациях, где не созданы профсоюзные организации, как на Чаяндинском месторождении, говорит представитель Нефтегазстройпрофсоюза. В отсутствие профсоюзной ячейки в подрядной организации Нефтегазстройпрофсоюз направил запрос компании «Газпром добыча Ноябрьск» как заказчику работ и ее профсоюзной организации. В ответ она заверила, что факты справедливого недовольства сотрудников подрядной организации «Газартстрой» разрешены после прибытия на месторождение гендиректора компании-подрядчика. МЧС в начале мая завезло на территорию мобильный госпиталь, а также пункт временного размещения на 125 мест. На месторождение были отправлены медицинские бригады из медработников Минздрава, «Согаз профмедицины», Роспотребнадзора и др. В начале мая губернатор Якутии Айсен Николаев объявил, что с месторождения будут вывезены 8500 вахтовиков. Минимальный коллектив – около 2000 человек – останется обеспечивать работу месторождения. «Стройтранснефтегаз» заключил с авиакомпанией «Якутия» контракт на вывоз вахтовиков. Прежде чем выехать, сотрудники должны пройти тестирование.
Однако вахтовиков в их родных регионах не очень-то ждали. На совещании 6 мая заместитель руководителя оперативного штаба «Стройтранснефтегаза» Денис Кишкин сообщил, что из 20 регионов, с которыми согласовывались прибытие и размещение вахтовиков, принять своих земляков как с отрицательными, так и с положительными результатами анализов согласились лишь восемь. Все прибывшие в Башкирию из Якутии вахтовики отправляются на 21-дневную обсервацию. Президент Башкирии Радий Хабиров сообщил, что его попросило принять вахтовиков руководство «Стройтранснефтегаза». Вахтовиков будет охранять Росгвардия. 2 мая гендиректор «Стройтранснефтегаза» написал письмо губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять 100 вахтовиков – жителей Курганской области с отрицательными и положительными результатами анализов и организовать им самоизоляцию; оплату питания и размещения «Стройтранснефтегаз» взял на себя. Курганская область согласилась принять своих уроженцев только 18 мая. Пресс-служба Курганской области сообщила, что их поместят в обсерватор и возьмут анализы. Если все люди будут здоровы, их отправят по домам с обязательной 14-дневной изоляцией.
Как сообщил представитель правительства Республики Алтай, 14 мая в республику из Якутии прибыли 17 вахтовиков (жителей Республики Алтай), которые сразу же были помещены в обсерватор и обследованы. У одного из вернувшихся лабораторно подтвержден COVID-19, он был госпитализирован. За остальными ведется постоянное медицинское наблюдение с обязательной термометрией, сообщил представитель. На 20 мая в Башкирию вернулся 1591 вахтовик, все размещены в восьми обсерваторах. Госпитализированы за период нахождения в обсервации 59 человек. Сейчас в обсерваторах остаются 802 человека, сообщил представитель правительства. С 3 по 18 мая 55 рейсами из Якутии были вывезены 5400 человек, по данным сайта правительства Якутии. Возможная приостановка работ не повлияет на разработку Чаяндинского месторождения. На 2020 г. «Газпром» запланировал доставить по газопроводу «Сила Сибири» примерно 5 млрд куб. м газа. Эти объемы можно добрать за оставшийся период. Возмущений со стороны потребителя газа также не стоит ждать: в Китае в первом полугодии снизилось потребление газа, говорит Юшков. «Газпром» находится под жестким прессингом: задержка строительства «Северного потока – 2», проигранный в Стокгольмском арбитражном суде спор с «Нафтогазом» и жесткий контракт с Украиной, спад потребления в Европе. Вряд ли он заинтересован во внутренних проблемах из-за вспышки инфекции в вахтовых поселках, считает Юшков.
Однако изоляция всех прибывающих на вахту означает рост расходов работодателей. В постановлении правительства от 28 апреля говорится, что в то время, когда вахтовики томятся на карантине или площадка временно закрыта на дезинфекцию, им надо платить зарплату. 14-дневная изоляция приравнена к времени нахождения в пути и оплачивается из расчета дневной ставки за каждые сутки. А если вахтовики не могут приступить к работе из-за пандемии, им платят не меньше 2/3 оклада, говорится в постановлении.
Юшков полагает, что нефтегазовые компании рассчитывают на окончание пандемии через два месяца, поэтому основная их задача сейчас – растянуть вахту на несколько месяцев и минимизировать пересменки.
Выходные тесты
В рекомендациях Роспотребнадзора нет пункта об обязательном тестировании всех вахтовиков. Тестирование проводится по факту наличия симптомов заболевания, говорит Роспотребнадзор.
Вахтовик Сергей, работавший на строительстве завода по производству сжиженного газа в поселке Сабетта в ЯНАО, рассказывал, что с 21 апреля он и его коллеги не работали – вахта закончилась, ждали вылета в общежитии. Питанием Сергей недоволен: нет фруктов, выдачу воды ограничили 1,5 литрами в день. Он говорит, что часть сотрудников вылетела прямо в день сдачи теста, хотя результаты тестирования должны быть готовы, по словам медиков, через 2–3 дня. «Почему мы до сих пор остаемся здесь, никто не знает. По слухам, если у всех в комнате будет отрицательный результат, нас вывезут в субботу, 16 мая, в противном случае нас оставят здесь», – говорил он 14 мая. Людей вывозили бессистемно, вопросы задавать было некому, продолжает он. Второй тест Сергея оказался положительным. Сергей сомневается в его точности, потому что его соседи по комнате в общежитии здоровы и выехали домой. По состоянию на 22 мая он находился на карантине. Ему выдали арбидол и витамин С, рассказал собеседник «Ведомостей».
В вахтовом городке «Винси», который обслуживается непосредственно компанией «Велесстрой», нет никаких проблем со снабжением продуктами и водой. Поселок Северный обслуживается другими организациями, их деятельность «Велесстрой» не комментирует, сказал представитель компании.
Николай, который покинул Сабетту 25 марта после завершения вахты, рассказывает, что вахтовиков с 25 по 30 марта вывозили без тестов и термометрии. Но сменщиков уже завозили с 14-дневной изоляцией перед выходом на работу, знает Николай.
Оперативный штаб ЯНАО сообщил «Ведомостям», что схема демобилизации вахтовых работников из поселка Сабетта предполагала вывоз работников из поселка только по согласованию с Роспотребнадзором ЯНАО после двухнедельного карантина и двух отрицательных тестов на коронавирус у каждого работника. Вывоз вахтовых работников из Сабетты до 20 апреля 2020 г. проводился подрядчиками самостоятельно, равно как и тестирование сотрудников на месте. Поэтому у некоторых работников, которые на момент выезда не имели признаков инфекции, результаты тестирования могли оказаться ложноотрицательными, сообщает оперштаб.
Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, говорит, что до 30% инфицированных могут давать по однократному тесту ложноотрицательный результат. Поэтому необходимо неоднократное тестирование с забором материала с задней стенки носоглотки. В ряде случаев тест может не показать наличие инфекции, если нет воспаления верхних дыхательных путей или забор материала был сделан неправильно, с нарушением техники, говорит Коновалов.
Красноярский край – Олимпиадинский ГОК
На 9 мая в вахтовом поселке Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (бывшем поселке Еруда) были зарегистрированы 89 случаев заражения коронавирусом. А к 11 мая зараженных было уже 269. На Олимпиадинском золотоносном месторождении работают почти 6000 сотрудников.
Генеральный директор «Полюса» Павел Грачев рассказал, что первичные тесты выявили 866 случаев заражения среди сотрудников «Полюс Красноярск». Компания сообщила, что сотрудники с положительными тестами и симптомами были направлены в больницы Северо-Енисейска и Красноярска. А сотрудники c положительными результатами тестов и отсутствием симптомов – помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе.
Как рассказал Ишмурат Гайнутдинов, глава Северо-Енисейского района, вскоре после того, как появились первые случаи заражения, власти перекрыли район, поставили посты, стали замерять температуру и проверять здоровье въезжающих и выезжающих, перекрыли все дороги и водные пути, стали проверять вертолеты, которые прилетают в район.
Между тем в местных СМИ стали появляться репортажи со ссылкой на сообщения находящихся на карантине вахтовиков, жалующихся на скученность и на отсутствие дезинфекции и лечения. Репортажи сопровождались фотографиями спортивного зала, переоборудованного для размещения зараженных и заставленного рядами коек.
Уборщица, сотрудница сервисной компании, рассказала «Ведомостям», что работает в поселке уже третий месяц. Ей пообещали небольшую прибавку к окладу. Она говорит, что в одном общежитии находятся люди и с положительными тестами без симптомов, и люди с температурой. Все боятся заболеть. Мыть приходится каждый день по 2000 кв. м с лишним, добавилась обработка дверных ручек каждые 2 часа хлоркой, объемы выросли, уборщицы с ног валятся, рассказала собеседница «Ведомостей». На смену уже заехала новая группа вахтовиков, около 100 человек, люди находятся в изоляции, знает она. На вопрос об условиях размещения вахтовиков представитель «Полюса» не ответил.
По сообщению краевого Минздрава на 18 мая, из 866 первичных положительных случаев подтверждены 312 случаев заражения. 118 человек со средней и тяжелой степенью заболевания направили в больницы на территории края.
Губернатор Красноярского края Александр Усс отмечал, что главной проблемой, с которой столкнулось предприятие, стало отсутствие маневренного жилого фонда, который позволяет отделить здоровых от инфицированных. Поэтому, как сообщил губернатор, краевыми силами и средствами на территории Олимпиадинского ГОКа развернут временный инфекционный госпиталь (в помещениях клуба, спортзала, общежития). На месте работают медики краевых учреждений здравоохранения, Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, больницы РЖД.
Представитель «Полюса» указывает на то, что «Полюс» – единственная компания в Красноярском крае, которая проводит сплошное тестирование работников на COVID-19. Ранее «Полюс» дооснастил медучреждения Красноярского края необходимым оборудованием, в первую очередь 23 аппаратами ИВЛ, и теперь они готовы к приему заболевших.
По просьбе губернатора края Министерство обороны перебросило в Северо-Енисейский район личный состав и специальную военную технику. Военнослужащие в районе вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа развернули полевой лагерь-обсерватор на 1000 мест. Также в Красноярский край переброшен мобильный госпиталь на 100 койко-мест. По словам губернатора края, общая численность медицинского персонала в ближайшее время будет доведена до 200.
Гендиректор «Полюса» Павел Грачев заявил 18 мая, что угрозы остановки предприятия нет, оно работает в нормальном режиме. Здоровые сотрудники, которые не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности. По словам губернатора, сложность ликвидации очага связана с вахтовым методом работы, большой скученностью и непрерывностью технологического процесса. Усс заявил 18 мая, что купировать очаг надо за неделю.
После возвращения вахтовиков сразу изолируют. Например, прилетавших из ЯНАО и Якутии в Бурятию в аэропорту встречала внушительная группа: специалисты Роспотребнадзора, медработники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники МВД, службы аэропорта. Как сообщил представитель республиканского правительства 20 мая, в Бурятии зарегистрировано 62 случая заражения COVID-19 среди жителей республики, работавших в других регионах вахтовым методом (в ЯНАО и Якутии). Прибывшие из Якутии прошли обследование перед вылетом, а результатов приехавших из ЯНАО в Бурятию не поступило, сообщил представитель правительства. Вахтовики размещены в трех обсерваторах.