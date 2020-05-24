Почему не удается остановить распространение коронавируса в вахтовых поселках

Мурманская область – Белокаменка

В поселке Белокаменка Мурманской области ведется строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений (ЦКТМС) для «Новатэка», на стройке трудились 10 500 рабочих из 20 компаний-подрядчиков. Генеральный подрядчик – «Велесстрой», на его объектах к началу апреля трудились почти половина (4600 человек), занятых на стройке. Инфекция попала на стройку в конце марта – по словам вахтовиков, от иностранного работника. 30 марта правительство Мурманской области ограничило въезд в сельское поселение Междуречье (Белокаменка находится на его территории), предписав поставить КПП и заслоны для блокировки проезда. Въезжать на работу разрешалось при наличии документов, обосновывающих въезд. 6 апреля оперативный штаб области объявил, что выявлено 22 предварительно положительных результата на коронавирус при тотальном скрининге рабочих в Белокаменке. В этот же день правительство отдельным постановлением ввело запрет на въезд-выезд работающих в Междуречье, но подрядчиков «Новатэка» он не коснулся. Въезд на работу допускался только экстренным службам и работникам «в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах ООО «Новатэк – Мурманск» при предъявлении договора, счета-фактуры на груз, транспортной накладной и т. п., а также справки, подписанной руководителем оперативного штаба ООО «Новатэк – Мурманск».



На совещании у главы администрации Кольского района (куда входит Белокаменка) Александра Лихолата 10 апреля обсуждалось, что, по жалобам местных жителей, сотрудники подрядных организаций «Новатэка» продолжают ездить за продуктами в ближайшую Белокаменку. И 11 апреля Лихолат ввел режим чрезвычайной ситуации в поселении Междуречье. Сам поселок регулярно патрулировался полицейскими, Росгвардией и сотрудниками служб безопасности «Новатэк – Мурманска». Для работников компаний – подрядчиков «Новатэка» был организован обсерватор на 200 мест на базе санатория «Лапландия». На 25 апреля число случаев заражения достигло 781. В сети появилась петиция, адресованная «Новатэку» и губернатору Мурманской области Андрею Чибису, – «вывезите здоровых людей из Белокаменки». В этой петиции, составленной женой одного из работников стройки, говорилось, что заболевших изолируют от здоровых, просто отгородив их вагончики забором, что дистанция не соблюдается. К петиции прилагалась фотография очереди в столовую. Автор призывал проголосовать за вывоз со стройки тех, кто еще не заболел. Провисев три дня, петиция была закрыта. Автор объяснял, что шансов добиться успеха мало, а потерять работу – много.



Ранее «Велесстрой» на несколько дней приостановил работы в Белокаменке для дезинфекции вахтового жилого городка. На совещании президента с главами регионов 28 апреля Чибис попросил президента дать поручение развернуть на территории Междуречья второй мобильный инфекционный госпиталь МЧС на 1000 мест (первый был развернут в середине апреля на 40 коек). 28 апреля представитель «Велесстроя» сообщил, что за истекшие пять дней работники получили и использовали 17 000 масок и 6500 респираторов. В среднем каждый работник объекта делал антисептическую обработку рук как минимум дважды в день. Температуру работникам меряют минимум раз в день. Представитель «Велесстроя» указал на то, что компания первой из подрядчиков организовала массовое тестирование на коронавирус своих сотрудников в Белокаменке, также оперативно организовала мобильную медицинскую бригаду с профильными специалистами (пульмонологом, лор-врачом, терапевтами).



Работники с симптомами ОРВИ изолированы, также «Велесстрой» делает все необходимое для распределения групп контактных и здоровых сотрудников по разным видам работ. Всем находящимся в обсервации контактным и заболевшим сотрудникам компания выплачивает полную зарплату. С 19 апреля по 15 мая «Велесстрой» вывез со стройки 980 вахтовиков. Все они прошли тестирование и здоровы, сообщили в компании. По словам представителя «Новатэка», для создания комфортных условий проживания на площадке ЦСКМС компания «Арктик СПГ – 2» зафрахтовала круизный лайнер «Принцесса Анастасия». Он будет использоваться как общежитие для почти 2000 сотрудников подрядных организаций. Строительство объектов и реализация всех проектов «Новатэка» идут в соответствии с планом, сообщил представитель. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорит: ЦСКМС важен для «Новатэка» – от скорости строительства железобетонных оснований зависит скорость ввода в эксплуатацию новых заводов СПГ по проектам «Арктик СПГ – 2» и «Обский СПГ». Если строительство верфи остановят, придется переносить и срок запуска очередей по сжижению газа. Поэтому, несмотря на огромную по меркам регионов вспышку коронавирусной инфекции, работы в Белокаменке не были остановлены. «Новатэк» добился развертывания аэромобильного госпиталя и за счет государства тушит ситуацию, которая сложилась из-за того, что компания не прекратила строительство судоверфи, считает Юшков.