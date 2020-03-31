Как коронавирус меняет жизнь вахтовиков

По данным Росстата, в 2018 г. (данных за 2019 г. пока нет) около 1,5 млн россиян уезжали на работу в другой регион и возвращались обратно каждые 2–4 недели и реже. Около 263 000 человек (8,8%) из них добывали полезные ископаемые. Вахтовики обычно живут в компактных удаленных поселках и проводят вместе много времени как во время работы, так и после нее. Из-за скученности вахтовые отряды являются благоприятной средой для распространения инфекций. Вахтовый метод работы, который является особенностью предприятия, порождает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний, подтвердил генеральный директор «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно в обращении к сотрудникам. Это касается не только коронавирусной инфекции, но и сезонных ОРВИ и гриппа, сказал он.