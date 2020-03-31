Как коронавирус меняет жизнь вахтовиков
27 марта в самоизоляции оказалось Бованенковское месторождение – крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение Ямала. Дело в том, что 20 сотрудников компании «Газпром центрэнергогаз» работают вахтовым методом и добирались до места работы двумя авиарейсами: регулярным Москва – Екатеринбург и чартерным Екатеринбург – Бованенково. Спустя несколько дней выяснилось, что в Екатеринбург вахтовики летели вместе с пассажиром, больным коронавирусом COVID-19. Сначала компания «Газпром добыча Надым» изолировала сотрудников и приостановила работу аэропорта Бованенково и железнодорожной станции Карская до 31 марта. А затем прекратила смену персонала, работающего вахтовым методом на Ямале, как минимум до середины мая. «Решение оставить вас на месторождении сложное, неприятное, но необходимое. Вирус не дает нам возможности для маневра, а за проявленную мягкость наказывает», – говорится в обращении гендиректора компании «Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова к сотрудникам, опубликованном в корпоративном издании «Газовик».
По данным Росстата, в 2018 г. (данных за 2019 г. пока нет) около 1,5 млн россиян уезжали на работу в другой регион и возвращались обратно каждые 2–4 недели и реже. Около 263 000 человек (8,8%) из них добывали полезные ископаемые. Вахтовики обычно живут в компактных удаленных поселках и проводят вместе много времени как во время работы, так и после нее. Из-за скученности вахтовые отряды являются благоприятной средой для распространения инфекций. Вахтовый метод работы, который является особенностью предприятия, порождает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний, подтвердил генеральный директор «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно в обращении к сотрудникам. Это касается не только коронавирусной инфекции, но и сезонных ОРВИ и гриппа, сказал он.