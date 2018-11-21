Как вахтовики воюют с работодателями

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Варвара Гранкова

Вахтовые поселки – подходящее место для трудовых конфликтов. В удаленных вахтовых поселках работники изначально очень уязвимы.

В России армия вахтовиков, и она с каждым годом увеличивается. По данным Росстата, в 2017 г. около 1, 5 млн россиян уезжали на работу в другой регион и возвращались обратно каждые 2–4 недели и реже. Как говорится в докладе профессора Тюменского государственного нефтегазового университета Анатолия Силина, за 20 лет численность работающих вахтовым методом в стране выросла более чем втрое. Вахтовики – особая категория персонала. Вахтовики в удаленных поселках находятся на полном обеспечении работодателя, который предоставляет не только работу, но и жилье и питание, а также организует отдых между вахтами, магазин и т. п. Трудовой кодекс оговаривает только продолжительность вахты, график работы, систему оплаты и надбавок, стаж работы вахтового персонала. Однако он не устанавливает стандартов медобслуживания, санитарии, организации вахтовых поселков и питания работников, говорится в докладе Силина. Как правило, сотрудников доставляют в поселок самолетами, вертолетами, вездеходами, самостоятельно уехать невозможно. Вахты длятся месяц-полтора, иногда по три месяца. Часто случаются трудовые конфликты, тем более что вахтовики проводят вместе очень много времени. К концу вахты психологическое напряжение неминуемо растет, говорит представитель Polymetal. Самые резонансные конфликты – забастовка взрывников и водителей грузовиков на золотых приисках «Золото Камчатки» (входит в группу «Ренова») в октябре 2018 г., голодовка строителей завода по сжижению газа «Ямал СПГ» из-за невыплаты зарплаты. Похожий инцидент – голодовка вахтовиков из Башкирии на Ямале в октябре 2016 г. Тогда вахтовики жаловались, что наниматель не заплатил им обещанных окладов (75 000 руб. в месяц) и предложил добираться из Надыма в Уфу за свой счет.