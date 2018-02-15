Почему не работает программа завоза кадров на Дальний Восток

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Недавно Минтруд предложил увеличить подъемные для переселенцев на Дальний Восток с 225 000 руб. до 1 млн. Речь идет о региональных программах трудовой мобильности, действующих с 2015 г. в 16 регионах с дефицитом кадров, в том числе в семи регионах Дальнего Востока. За последние 20 лет Дальневосточный округ покинуло 2 млн человек, докладывал в прошлом августе секретарь Совбеза Николай Патрушев. Нужны рабочие руки.

Субсидию не дают работнику напрямую – ее перечисляют работодателю этого сотрудника. Работодатель должен прибавить к ней еще 75 000 руб. и использовать всю сумму на переезд работника, наем жилья для него, его обучение, питание и т. д.

Но программа, как показали два года ее действия, работает плохо. В 2015–2017 гг. власти планировали перевезти в 16 регионов около 6500 работников, но получилось в пять раз меньше – 1162.

На Дальний Восток по плану должны были по программе переехать около 2500 человек, а переехали всего 650. «Ведомости» разбирались, почему программа не работает и оживит ли ее увеличение подъемных до 1 млн руб.

Процедуры ни при чем

Программы повышения трудовой мобильности действуют во всех регионах Дальнего Востока, за исключением Якутии и Еврейской автономной области. Работодатель должен соответствовать ряду критериев: не работать через офшоры, вовремя платить зарплату, налоги и страховые взносы, заключать с сотрудниками официальные трудовые договоры. Программа распространяется не на компанию как таковую, а на ее инвестпроекты, под которые она привлекает людей. Предприятие должно подать заявку в региональную администрацию, указать количество людей, описать социальный, экономический и налоговый эффект от реализации проекта. Получить деньги на любого приезжего работодатели не могут – сотрудник должен прибыть из региона, где нет дефицита кадров. Регионов с нехваткой кадров, по мнению Минтруда, 16: семь областей и краев Дальнего Востока, а также Архангельская область, Красноярский край, Новосибирская, Калужская области и др. Работник обязан проработать на новом месте минимум три года; если он уволится по собственному желанию раньше, должен вернуть субсидию.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), в 2016–2017 гг. программой воспользовались всего 44 работодателя. Власти признают, что процедура сложная, но уверяют, что жесткого отсева заявок нет. Представители правительств четырех дальневосточных регионов сообщили, что ни один из заявленных инвестпроектов не был отклонен, в Приморье отклонили три заявки из-за несоблюдения требований, Магаданская и Сахалинская области на запрос «Ведомостей» не ответили. Работодатели – участники программы считают, что процедура длительная и бюрократическая, но выполнимая.

Не тот регион, не тот проект

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}