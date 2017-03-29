Первые колонисты Дальнего Востока получали участки на болоте и в заповеднике

Татьяна Бабушкина, 39-летняя жительница Камчатки – в прошлом портниха и мастер маникюра, а сейчас индивидуальный предприниматель, – получила от государства два бесплатных дальневосточных гектара, оформив их на себя и 13-летнего сына. Участок она выбрала недалеко от ее частного дома в городе Елизове, с видом на дымящийся Авачинский вулкан, рассказывает Бабушкина. Там она собирается построить ферму «Ослики на Камчатке», заняться туризмом и молочным животноводством, ведь ослиное молоко – ценный продукт, объясняет она. Бабушкина хорошо знает место: к будущей ферме ведет автотрасса, рядом река. У нее уже есть шесть осликов, клиентура – семьи с детьми, погладить и покормить ослика можно за 500 руб., покататься – за 300 руб. Для запуска бизнеса нужно 2 млн руб., она ждет, пока банки начнут выдавать льготные кредиты, ведь государство пообещало новым латифундистам 36 мер поддержки. Первым по госпрограмме льготные кредиты владельцам дальневосточных гектаров пообещал выдавать «Почта банк» – с середины апреля. Речь идет о небольших займах в 300 000–500 000 руб. для закупки сельхозтехники, теплиц и простого оборудования.

Бабушкина – одна из 78 746 россиян, подавших заявки на дальневосточный гектар: граждане России могут получить его бесплатно согласно закону, вступившему в силу в июне 2016 г. Программа призвана улучшить демографическую ситуацию: за 25 лет с Дальнего Востока уехало более 2 млн человек. Сначала участки могли выбирать только жители Дальнего Востока, а с 1 февраля – все россияне. За февраль – март поступило 35 647 заявок.

Домик на Ривьере

18% граждан, подавших заявку, собираются заниматься фермерством, 8% – туризмом, 4% – охотой и рыбалкой, говорит Валентин Тимаков, гендиректор Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке (агентство было создано в 2015 г. для привлечения трудовых ресурсов в регион). Каждый второй хочет построить дачу. Для участников программы предусмотрена поддержка – оплата переезда, льготы на жилье и коммунальные услуги, рабочие места. Для малого бизнеса – налоговые льготы и субсидии.