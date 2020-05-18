Армия поможет в борьбе с коронавирусом на комбинате компании «Полюс»

Ранее на заседании оперативного штаба в Красноярске гендиректор «Полюса» Павел Грачев заявил, что предварительно коронавирусная инфекция диагностирована у 866 сотрудников предприятия, подтверждена у 400 человек, всего же на ГОКе работает около 6000 человек. По словам представителя компании, «подавляющая часть инфицированных не проявляет симптомов и находится на территории ГОКа в изоляции; сотрудники с положительным результатом тестирования, а также сотрудники, входящие в очерченную группу риска, проходят повторные тестирования». Компания «Полюс» тесно сотрудничает с Минобороны и другими органами власти на федеральном и региональном уровнях с целью минимизации распространения вируса, говорит он. На площадках предприятия продолжают разворачиваться пункты временного размещения для обеспечения карантина, организованные силами компании и Управлением МЧС по Красноярскому краю. Работа предприятия продолжается, производственные процессы осуществляются в бесперебойном режиме, добавляет представитель «Полюса».