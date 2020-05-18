Армия поможет в борьбе с коронавирусом на комбинате компании «Полюс»На предприятии в Красноярском крае COVID-19 подтвержден у 400 человек
Военно-транспортная авиация завершила 18 мая переброску в Красноярский край личного состава, военной техники и имущества для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в поселке Еруда, где находится горно-обогатительный комбинат (ГОК) компании «Полюс», расположенный рядом с золотым рудником, сообщило Министерство обороны. Сводный отряд для помощи населению поселка насчитывает свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, около 100 единиц специальной военной техники, на месте планируется развернуть полевой госпиталь емкостью в 1000 коек, говорится в сообщении военного ведомства. Кроме лечения заболевших сводный отряд будет заниматься дезинфекцией предприятия.
Ранее на заседании оперативного штаба в Красноярске гендиректор «Полюса» Павел Грачев заявил, что предварительно коронавирусная инфекция диагностирована у 866 сотрудников предприятия, подтверждена у 400 человек, всего же на ГОКе работает около 6000 человек. По словам представителя компании, «подавляющая часть инфицированных не проявляет симптомов и находится на территории ГОКа в изоляции; сотрудники с положительным результатом тестирования, а также сотрудники, входящие в очерченную группу риска, проходят повторные тестирования». Компания «Полюс» тесно сотрудничает с Минобороны и другими органами власти на федеральном и региональном уровнях с целью минимизации распространения вируса, говорит он. На площадках предприятия продолжают разворачиваться пункты временного размещения для обеспечения карантина, организованные силами компании и Управлением МЧС по Красноярскому краю. Работа предприятия продолжается, производственные процессы осуществляются в бесперебойном режиме, добавляет представитель «Полюса».