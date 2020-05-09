На крупнейшем активе «Полюса» зафиксирована вспышка коронавируса

В Красноярском крае находится крупнейшее предприятие «Полюса» – рудник «Олимпиада», на долю которого приходится более половины общей добычи золота компании. Руда, добываемая на месторождении, перерабатывается на трех фабриках, общая мощность которых составляет 13 млн т руды в год.