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На крупнейшем активе «Полюса» зафиксирована вспышка коронавируса

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У 89 сотрудников красноярского предприятия «Полюса» подтвержден коронавирус, при этом 82 случая выявлены за последние сутки, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Начато эпидемиологическое расследование, говорится в сообщении.

Клинические проявления COVID-19 есть только у пяти заболевших, у остальных 84 коронавирус выявили с помощью тестов после контактов с зараженными, уточнил Роспотребнадзор. Тестирование сотрудников продолжается. Около половины заболевших – жители Красноярского края. Состояние пациентов удовлетворительное.

В Красноярском крае находится крупнейшее предприятие «Полюса» – рудник «Олимпиада», на долю которого приходится более половины общей добычи золота компании. Руда, добываемая на месторождении, перерабатывается на трех фабриках, общая мощность которых составляет 13 млн т руды в год.

В Красноярском крае, по данным оперативного штаба на 9 мая, было выявлено 1070 случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. По всей России число инфицированных превысило 198 000, умерли 1827 человек.

Ранее по теме: В России выявлено более 10 800 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных