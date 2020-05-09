На крупнейшем активе «Полюса» зафиксирована вспышка коронавируса
У 89 сотрудников красноярского предприятия «Полюса» подтвержден коронавирус, при этом 82 случая выявлены за последние сутки, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Начато эпидемиологическое расследование, говорится в сообщении.
Клинические проявления COVID-19 есть только у пяти заболевших, у остальных 84 коронавирус выявили с помощью тестов после контактов с зараженными, уточнил Роспотребнадзор. Тестирование сотрудников продолжается. Около половины заболевших – жители Красноярского края. Состояние пациентов удовлетворительное.
В Красноярском крае находится крупнейшее предприятие «Полюса» – рудник «Олимпиада», на долю которого приходится более половины общей добычи золота компании. Руда, добываемая на месторождении, перерабатывается на трех фабриках, общая мощность которых составляет 13 млн т руды в год.
В Красноярском крае, по данным оперативного штаба на 9 мая, было выявлено 1070 случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. По всей России число инфицированных превысило 198 000, умерли 1827 человек.