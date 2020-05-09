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В России выявлено более 10 800 новых случаев коронавируса

Общее число инфицированных приблизилось к 199 000 человек
Дарья Коржова
Егор Алеев / ТАСС

За сутки зарегистрированы 10 817 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 198 676. Более чем у 40% новых больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 5667, количество инфицированных в столице превысило 100 000. В Московской области за последние сутки число больных COVID-19 выросло на 1075, в Санкт-Петербурге – на 425, в Нижегородской области – на 294, в Свердловской – на 121, в Красноярском крае – на 106, в Волгоградской области – на 102. В остальных регионах суточный прирост новых заболевших составил менее сотни человек. Количество инфицированных увеличилось в 84 из 85 регионов России.

За сутки в России умерли 104 пациента с COVID-19 (из них 54 – в Москве), всего за время эпидемии в России от коронавируса скончались 1827 человек.

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Выписаны за последние сутки 5038 пациентов, отметил оперативный штаб. Рекордное число выздоровевших после коронавируса выявлено в Москве – 2520, примерно в два раза больше, чем днем ранее. Общее число выздоровевших после COVID-19 достигло отметки в 31 916.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (104 189), Московская область (19 425) и Санкт-Петербург (6990). В первую десятку также входят Нижегородская область (4180), Дагестан (2560), Мурманская область (2340), Краснодарский край (1830), Тульская область (1706), Свердловская (1705) и Ростовская (1674).

В мире на момент публикации, по данным Университета Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 3,9 млн заболевших коронавирусом. Скончались почти 275 000 человек. Россия с учетом новых больных занимает пятое место в мире по заболеваемости после США, Испании, Италии и Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных