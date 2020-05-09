В России выявлено более 10 800 новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 5667, количество инфицированных в столице превысило 100 000. В Московской области за последние сутки число больных COVID-19 выросло на 1075, в Санкт-Петербурге – на 425, в Нижегородской области – на 294, в Свердловской – на 121, в Красноярском крае – на 106, в Волгоградской области – на 102. В остальных регионах суточный прирост новых заболевших составил менее сотни человек. Количество инфицированных увеличилось в 84 из 85 регионов России.