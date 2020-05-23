В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших коронавирусом детей

В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших коронавирусом детейЕсли в среднем заражалось около 7%, то в последние сутки ‒ 11,6%
В Москве 11,6% заразившихся коронавирусом за последние сутки ‒ это дети, следует из сообщения оперативного штаба. Всего было выявлено 3190 новых случаев, значит, детей среди них ‒ 366. В целом с начала пандемии в столице коронавирусом заразились немногим более 11 000 детей, следует из данных, которые ежедневно публикует штаб.
Количество заразившихся детей начало резко расти с конца апреля, до тех пор их доля в общей статистике колебалась около 4‒5%. 25 апреля детей среди подхвативших коронавирус было уже 7% (182 ребенка). Максимальное число заразившихся детей было зафиксировано 11 мая ‒ 586 (9,5%).
В целом из общего числа заболевших около 7% ‒ это дети, комментирует представитель Роспотребнадзора. Но процент растет: все дети заражаются внутри домашних очагов, уточняет собеседник «Ведомостей».
В России чаще, чем в предыдущие недели, выявляют коронавирусную инфекцию у подростков в возрасте от 15 до 17 лет, заявлял в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, это связано с тем, что они «менее всего соблюдают режим самоизоляции». У 78% детей наблюдаются легкие и среднетяжелые формы коронавируса, отметил Горелов.
В начале мая на рост числа заболевших коронавирусом детей указывала и пресс-служба Минздрава: «Несмотря на то что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается». По информации Минздрава, на начало мая в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находились 11 детей в тяжелом состоянии, а за время эпидемии коронавируса двое детей умерли.
В апреле начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков также называл родителей с детьми и подростков категориями, которые чаще других нарушают режим самоизоляции.
Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 161 397 случаев коронавируса. С начала пандемии изменились доли разных возрастных групп, заразившихся инфекцией. Например, ровно месяц назад, 23 апреля, детей среди заразившихся было 3%, граждан от 46 до 65 лет ‒ 37,5%, от 66 лет до 79 лет ‒ 11,5%, а старше 80 лет ‒ 7,5%. Сегодня пропорции изменились, и среди новых заболевших граждан от 46 до 65 лет ‒ 31,6%, от 66 лет до 79 лет ‒ 10,4%, а старше 80 лет ‒ 5,5%. Доля категории от 18 до 45 лет практически не изменилась: 40,5% месяц назад против 40,9% сейчас.
На момент публикации пресс-службы оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом и департамента здравоохранения столицы комментарии «Ведомостям» не предоставили.