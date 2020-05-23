В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших коронавирусом детей

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 161 397 случаев коронавируса. С начала пандемии изменились доли разных возрастных групп, заразившихся инфекцией. Например, ровно месяц назад, 23 апреля, детей среди заразившихся было 3%, граждан от 46 до 65 лет ‒ 37,5%, от 66 лет до 79 лет ‒ 11,5%, а старше 80 лет ‒ 7,5%. Сегодня пропорции изменились, и среди новых заболевших граждан от 46 до 65 лет ‒ 31,6%, от 66 лет до 79 лет ‒ 10,4%, а старше 80 лет ‒ 5,5%. Доля категории от 18 до 45 лет практически не изменилась: 40,5% месяц назад против 40,9% сейчас.