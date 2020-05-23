В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом

В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусомВ Москве количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших
За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 335 882. При этом у 42% новых пациентов с COVID-19 заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве, там за сутки число больных COVID-19 выросло на 3190. В Московской области прибавилось 846 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127, в Калужской области — 125, в Ярославской — 115, в Волгоградской — 107, в Брянской — 103, в Пензенской — 102, в Якутии — 100. В остальных регионах выявлено менее сотни новых случаев.
Умерли за сутки 139 человек, из них 67 в Москве. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 3388 пациентов.
Выписаны после коронавирусной инфекции еще 8111 человек. При этом в Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. Всего в стране выздоровели 107 936 пациентов с COVID-19.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (161 397), Московская область (32 653), Санкт-Петербург (12 955), Нижегородская область (7826), Дагестан (3982), Свердловская область (3614), Ростовская (3417), Краснодарский край (3155), Калужская область (3123) и Красноярский край (3119).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболела почти 331 000 человек.