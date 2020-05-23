В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве, там за сутки число больных COVID-19 выросло на 3190. В Московской области прибавилось 846 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127, в Калужской области — 125, в Ярославской — 115, в Волгоградской — 107, в Брянской — 103, в Пензенской — 102, в Якутии — 100. В остальных регионах выявлено менее сотни новых случаев.