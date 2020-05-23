Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом

В Москве количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших
Дарья Коржова
Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 335 882. При этом у 42% новых пациентов с COVID-19 заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только путем тестирования.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве, там за сутки число больных COVID-19 выросло на 3190. В Московской области прибавилось 846 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127, в Калужской области — 125, в Ярославской — 115, в Волгоградской — 107, в Брянской — 103, в Пензенской — 102, в Якутии — 100. В остальных регионах выявлено менее сотни новых случаев.

Умерли за сутки 139 человек, из них 67 в Москве. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 3388 пациентов.

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Обязательное ношение масок и передвижение по пропускам тоже сохранятся

Выписаны после коронавирусной инфекции еще 8111 человек. При этом в Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. Всего в стране выздоровели 107 936 пациентов с COVID-19.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (161 397), Московская область (32 653), Санкт-Петербург (12 955), Нижегородская область (7826), Дагестан (3982), Свердловская область (3614), Ростовская (3417), Краснодарский край (3155), Калужская область (3123) и Красноярский край (3119).

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,2 млн заболевших коронавирусом. Свыше 338 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболела почти 331 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных