Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы из-за меток к своим постам

«Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и Washington Post», — пожаловался на действия социальной сети американский президент в своем twitter-аккаунте. Он заявил, что Twitter «полностью подавляет свободу слова», а он не допустит, «чтобы это происходило». Ранее соцсеть пометила сообщения Трампа специальным знаком, уведомляющим читателя о их возможной недостоверности и необходимости их дополнительной проверки. Представители соцсети объяснили метки тем, что «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».