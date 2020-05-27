Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы из-за меток к своим постам
Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter во вмешательстве в компанию по выборам президента после появления меток (специальных знаков) о недостоверности его постов по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах.
«Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и Washington Post», — пожаловался на действия социальной сети американский президент в своем twitter-аккаунте. Он заявил, что Twitter «полностью подавляет свободу слова», а он не допустит, «чтобы это происходило». Ранее соцсеть пометила сообщения Трампа специальным знаком, уведомляющим читателя о их возможной недостоверности и необходимости их дополнительной проверки. Представители соцсети объяснили метки тем, что «эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней».
В воскресенье, 24 мая Трамп высказался в соцсети по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы. Он утверждал, что таким образом создаются условия для махинаций с голосами. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для такого мошенничества. «Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем», — написал Трамп. Между тем эксперты, опрошенные The New York Times, отметили, что любые формы мошенничества при голосовании крайне редки в Соединенных Штатах. Голосование по почте «более уязвимо, чем голосование лично», пишет газета.
Выборы президента США пройдут в ноябре. Ожидается, что соперником действующего президента-республиканца будет Джо Байден. Байден был вице-президентом США с 2009 г. по 2017 г., в апреле 2019 г. он начал кампанию за выдвижение от демократической партии на президентских выборах в США 2020 г. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график президентской кампании, сдвинув съезды, где происходит номинация кандидатов в президенты от партий, на август.