Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

СМИ: Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Ведомости

Компания Apple купила права на новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Робертом де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, пишут со ссылкой на источники The Wall Street Journal и The Deadline. Дистрибутором фильма, по их данным, станет Paramount Pictures.

У Paramount Pictures были творческие и финансовые разногласия с создателями новой картины, ее бюджет превышал $200 млн, отмечает WSJ. После неудачных попыток переписать сценарий, чтобы снизить расходы, студия отказалась от проекта. Команда Скорсезе затем обратилась в Apple, Netflix и MGM Holdings.

Покупка прав на новый фильм Скорсезе стала второй такой крупной сделкой для Apple, пишет The Deadline. Стриминговый сервис компании Apple TV+ ранее купил права на военную драму Тома Хэнкса «Грейхаунд» (Greyhound) у студии Sony Pictures. Картина должна была выйти в кинотеатрах, но ее премьеру пришлось несколько раз перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах

«Убийцы цветочной луны» станет экранизацией книги Дэвида Гранна о расследовании ФБР серии убийств племени осейджи в Оклахоме в 1920 г.

Онлайн-сервис Netflix продюсировал предыдущий фильм Скорсезе «Ирландец». Несмотря на несколько номинаций на премию «Оскар», картина не выиграла ни одной награды.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных