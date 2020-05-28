СМИ: Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Покупка прав на новый фильм Скорсезе стала второй такой крупной сделкой для Apple, пишет The Deadline. Стриминговый сервис компании Apple TV+ ранее купил права на военную драму Тома Хэнкса «Грейхаунд» (Greyhound) у студии Sony Pictures. Картина должна была выйти в кинотеатрах, но ее премьеру пришлось несколько раз перенести из-за пандемии коронавируса.