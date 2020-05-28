СМИ: Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Компания Apple купила права на новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Робертом де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, пишут со ссылкой на источники The Wall Street Journal и The Deadline. Дистрибутором фильма, по их данным, станет Paramount Pictures.
У Paramount Pictures были творческие и финансовые разногласия с создателями новой картины, ее бюджет превышал $200 млн, отмечает WSJ. После неудачных попыток переписать сценарий, чтобы снизить расходы, студия отказалась от проекта. Команда Скорсезе затем обратилась в Apple, Netflix и MGM Holdings.
Покупка прав на новый фильм Скорсезе стала второй такой крупной сделкой для Apple, пишет The Deadline. Стриминговый сервис компании Apple TV+ ранее купил права на военную драму Тома Хэнкса «Грейхаунд» (Greyhound) у студии Sony Pictures. Картина должна была выйти в кинотеатрах, но ее премьеру пришлось несколько раз перенести из-за пандемии коронавируса.
«Убийцы цветочной луны» станет экранизацией книги Дэвида Гранна о расследовании ФБР серии убийств племени осейджи в Оклахоме в 1920 г.
Онлайн-сервис Netflix продюсировал предыдущий фильм Скорсезе «Ирландец». Несмотря на несколько номинаций на премию «Оскар», картина не выиграла ни одной награды.