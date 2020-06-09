«В контакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

Новая функция для некоторых пользователей уже доступна в мобильном приложении соцсети. В ближайшую неделю она станет доступной для всех. Распознавать можно будет как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. «Это 90% от всех аудио, которые записывают при общении "ВКонтакте", — говорится в сообщении. В будущем компания планирует разработать такой же функционал и для компьютерной версии соцсети.