«В контакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
«ВКонтакте» внедрила технологию распознавания голосовых сообщений, говорится в сообщении соцсети. Теперь пользователям ресурса не придется слушать голосовые сообщения, их можно будет прочитать. Распознавать аудиосообщение будет искусственный интеллект — новая нейросеть, созданная командой исследований «ВКонтакте».
Новая функция для некоторых пользователей уже доступна в мобильном приложении соцсети. В ближайшую неделю она станет доступной для всех. Распознавать можно будет как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд. «Это 90% от всех аудио, которые записывают при общении "ВКонтакте", — говорится в сообщении. В будущем компания планирует разработать такой же функционал и для компьютерной версии соцсети.
Голосовые сообщения — очень популярный формат общения в соцсети. Каждый месяц аудиосообщениями обмениваются 30 млн пользователей. Тестировать новую функцию «ВКонтакте» начала в марте.