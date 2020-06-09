Universal и Бекмамбетов заключили контракт на выпуск пяти фильмов

Бекмамбетов в самоизоляции, вызванной распространением коронавируса, занимался производством пяти screenlife-фильмов, сообщает издание Deadline. Представители продюсера уточнили, что среди находящихся в производстве лент — продолжение фильма «Поиск» и фильмы, основанные на пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и романе Герберта Уэллса «Война миров». В разговоре с изданием Deadline Бекмамбетов заявил, что находит формат screenlife удачным для потенциального сиквела к фильму «Особо опасен» — своему режиссерскому дебюту в Голливуде, вышедшему в 2008 г.