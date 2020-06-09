Universal и Бекмамбетов заключили контракт на выпуск пяти фильмов
Кинокомпания Universal Pictures заключила контракт с режиссером Тимуром Бекмамбетовым на выпуск пяти фильмов в формате screenlife («экранная жизнь»; фильмы, действие которых разворачивается на экране компьютера или телефона), сообщает представитель продюсера.
Бекмамбетов в самоизоляции, вызванной распространением коронавируса, занимался производством пяти screenlife-фильмов, сообщает издание Deadline. Представители продюсера уточнили, что среди находящихся в производстве лент — продолжение фильма «Поиск» и фильмы, основанные на пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и романе Герберта Уэллса «Война миров». В разговоре с изданием Deadline Бекмамбетов заявил, что находит формат screenlife удачным для потенциального сиквела к фильму «Особо опасен» — своему режиссерскому дебюту в Голливуде, вышедшему в 2008 г.
Первый фильм Бекмамбетова в формате screenlife, «Убрать из друзей», вышел в 2015 г. при участии Universal и собрал около $65 млн кассовых сборов при бюджете в $1 млн. В 2019 г. Bazelevs при поддержке Microsoft запустила платформу screenlifer.com, посвященную формату «экранного кино».