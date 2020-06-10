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Российский кинофестиваль впервые пройдет онлайн

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14 международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет с 25 по 30 июня в новом формате. Организаторы приняли решение не переносить даты проведения, а показать программу фестиваля в интернет-кинотеатре tvzavr, сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

Кинорежиссер и президент МКФ «Зеркало» Сергей Бодров сообщил, что было непросто отказаться от традиционного формата проведения фестиваля во время пандемии. Но вместе с тем, по словам режиссера, онлайн-показы и трансляции имеют свои преимущества, например фильмы смогут увидеть в любом городе России.

Любой желающий может посмотреть программу фестиваля по подписке в онлайн-кинотеатре. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо приобрести билет. Фестиваль сохранит все ключевые элементы: торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы, фестивальную газету, каталог и мерч.

Ежегодный кинофестиваль «Зеркало» проходит с 2007 г. в Ивановской области, где родился кинорежиссер Андрей Тарковский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных