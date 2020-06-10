Российский кинофестиваль впервые пройдет онлайн
Кинорежиссер и президент МКФ «Зеркало» Сергей Бодров сообщил, что было непросто отказаться от традиционного формата проведения фестиваля во время пандемии. Но вместе с тем, по словам режиссера, онлайн-показы и трансляции имеют свои преимущества, например фильмы смогут увидеть в любом городе России.
Любой желающий может посмотреть программу фестиваля по подписке в онлайн-кинотеатре. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо приобрести билет. Фестиваль сохранит все ключевые элементы: торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы, фестивальную газету, каталог и мерч.
Ежегодный кинофестиваль «Зеркало» проходит с 2007 г. в Ивановской области, где родился кинорежиссер Андрей Тарковский.