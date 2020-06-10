Российский кинофестиваль впервые пройдет онлайн

Кинорежиссер и президент МКФ «Зеркало» Сергей Бодров сообщил, что было непросто отказаться от традиционного формата проведения фестиваля во время пандемии. Но вместе с тем, по словам режиссера, онлайн-показы и трансляции имеют свои преимущества, например фильмы смогут увидеть в любом городе России.