Телецентр «Останкино» раскрыл сумму долга «Первого канала»

Выручка «Останкино» по РСБУ в 2019 г. составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль ‒ 296,6 млн руб. «Первый канал» последние несколько лет убыточен. На его поддержку государство в 2018 г. выделило 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 000 человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. – это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. субсидия составила 6,5 млрд руб.