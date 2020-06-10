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Телецентр «Останкино» раскрыл сумму долга «Первого канала»

Ведомости

К концу 2019 г. «Первый канал» был должен телецентру «Останкино» свыше 1,3 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на доклад о финансово-экономической деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино». Более 1 млрд из этой суммы были просроченной задолженностью. По данным СПАРКа, общая дебиторская задолженность телецентра составляет 1,8 млрд руб.

Долги «Первого канала» негативно сказались на финансовых показателях телецентра по итогам 2019 г., констатирует в докладе генеральный директор «Останкино» Михаил Шубин. По его словам, неплатежи канала стали одной из причин того, что долговая нагрузка предприятия почти на 18% превысила запланированный показатель. «В связи с острой нехваткой денежных средств телецентр столкнулся с серьезными проблемами, связанными с невозможностью своевременного исполнения обязательств», ‒ отмечается в докладе. Тем не менее, говорится в документе, «Останкино» не допустило срывов кредитных обязательств и выплаты зарплат сотрудникам.

В октябре 2019 г. Шубин говорил, что финансовые проблемы «Останкино», вызванные неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов телецентра.

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Выручка «Останкино» по РСБУ в 2019 г. составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль ‒ 296,6 млн руб. «Первый канал» последние несколько лет убыточен. На его поддержку государство в 2018 г. выделило 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 000 человек. В 2019 г. общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. – это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 г. субсидия составила 6,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных