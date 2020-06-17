Церемония вручения премии «Эмми» телеакадемии США пройдет в сентябре

«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я "Эмми" пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC»,— написал Киммел. Имена номинантов на телевизионный аналог «Оскара» объявят 28 июля. Сама телеакадемия представила в Twitter Киммела в качестве «хозяина церемонии». «Джимми Кимел вернется в качестве хозяина 72-й церемонии вручения премий "Эмми", — говорится в сообщении в официальном аккаунте телеакадемии.