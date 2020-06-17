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Церемония вручения премии «Эмми» телеакадемии США пройдет в сентябре

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Церемония вручения премии американской телеакадемии «Эмми» пройдет 20 сентября 2020 г. О дате ее проведения сообщил в своем twitter-аккаунте ведущий церемонии, комик Джимми Киммел.

«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я "Эмми" пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC»,— написал Киммел. Имена номинантов на телевизионный аналог «Оскара» объявят 28 июля. Сама телеакадемия представила в Twitter Киммела в качестве «хозяина церемонии». «Джимми Кимел вернется в качестве хозяина 72-й церемонии вручения премий "Эмми", — говорится в сообщении в официальном аккаунте телеакадемии.

Ранее киноакадемия США сообщила, что перенесет церемонию вручения «Оскара» с февраля следующего года на апрель, объяснив это пандемией коронавирусной инфекции. Помимо этого она перенесла дату открытия Музея кинофильмов американской киноакадемии с 14 декабря 2020 г. на 30 апреля 2021 г.

В 2019 г. церемония вручения премии прошла 22 сентября в Лос-Анджлесе, ее транслировал телеканал Fox News. Премию за лучший драматический сериал тогда получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал — «Дрянь», а за лучший мини-сериал — «Чернобыль». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. Победа в категории «Лучший драматический сериал» для «Игры престолов» стала четвертой по счету в этой номинации. Сериал также обошел конкурентов в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награду получил Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.

Ранее по теме: Премия «Эмми»-2019: кому и за что достались награды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных