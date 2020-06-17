Кирилл Серебренников снимет сериал про Тарковского

Продюсерами сериала выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании Hype Film. В сотрудничестве с этой студией Серебренников снимал фильмы «Ученик», «Лето» и «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Сериал Серебренников и Hype Film снимают впервые, отмечает Variety. По словам Стюарта, это лучшая возможность начать изучать формат мини-сериалов.