Кирилл Серебренников снимет сериал про Тарковского
Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссером и автором сценария мини-сериала о жизни советского кинорежиссера Андрея Тарковского, сообщает Variety.
Продюсерами сериала выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании Hype Film. В сотрудничестве с этой студией Серебренников снимал фильмы «Ученик», «Лето» и «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Сериал Серебренников и Hype Film снимают впервые, отмечает Variety. По словам Стюарта, это лучшая возможность начать изучать формат мини-сериалов.
«Андрей Тарковский и его культовые фильмы оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают быть источником вдохновения для кинематографистов всех поколений», ‒ отметил Стюарт.
Название сериала и дата выхода не уточняются.