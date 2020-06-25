Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI
Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уходит со своего поста, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах, сообщили в пресс-службе телеканала. Пивоваров покинет пост главного редактор RTVI 25 июня. Развитие личных проектов требует большого количества времени и сил, это затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI, цитирует Пивоварова пресс-служба RTVI. Он добавил, что проект «Редакция» продолжит плотно сотрудничать с RTVI.
Позиция главного редактора RTVI упраздняется, информационными и развлекательными направлениями RTVI будут руководить «профильные топ-менеджеры». В RTVI не уточнили, кто именно будет руководить каналом, изменение организационной структуре в компании связали с «международными практиками развития медиаресурсов».
Пивоваров работал главным редактором RTVI с 2016 г. В марте 2019 г. он запустил канал «Редакция» на YouTube, личный проект Пивоварова посвящен социально-политическим темам. «Редакция» создавалась при поддержке RTVI, отметил Пивоваров в сообщении об уходе из RTVI.