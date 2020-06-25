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Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI

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Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уходит со своего поста, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах, сообщили в пресс-службе телеканала. Пивоваров покинет пост главного редактор RTVI 25 июня. Развитие личных проектов требует большого количества времени и сил, это затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI, цитирует Пивоварова пресс-служба RTVI. Он добавил, что проект «Редакция» продолжит плотно сотрудничать с RTVI.

Позиция главного редактора RTVI упраздняется, информационными и развлекательными направлениями RTVI будут руководить «профильные топ-менеджеры». В RTVI не уточнили, кто именно будет руководить каналом, изменение организационной структуре в компании связали с «международными практиками развития медиаресурсов».

Пивоваров работал главным редактором RTVI с 2016 г. В марте 2019 г. он запустил канал «Редакция» на YouTube, личный проект Пивоварова посвящен социально-политическим темам. «Редакция» создавалась при поддержке RTVI, отметил Пивоваров в сообщении об уходе из RTVI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных