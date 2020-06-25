Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уходит со своего поста, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах, сообщили в пресс-службе телеканала. Пивоваров покинет пост главного редактор RTVI 25 июня. Развитие личных проектов требует большого количества времени и сил, это затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI, цитирует Пивоварова пресс-служба RTVI. Он добавил, что проект «Редакция» продолжит плотно сотрудничать с RTVI.