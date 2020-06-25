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Facebook будет предупреждать пользователей перед репостом старых новостей

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Социальная сеть Facebook будет предупреждать пользователей перед попыткой поделиться ссылкой на старые статьи, сообщает пресс-служба компании. Запрос подтверждения будет отображаться для всех материалов старше 90 дней. Если читатель решит, что материал еще не устарел, он сможет подтвердить репост или отправку в личные сообщения.

В Facebook добавили, что экспериментируют с подобным предупреждением для новостей, посвященных распространению коронавируса. Некоторые пользователи перед репостом ссылок на них увидят сведения о сайте-источнике, также им будет предложено перейти на информационный центр Facebook, посвященный COVID-19.

С 2019 г. газета The Guardian отображает год публикации устаревших статей в карточке для социальных сетей, также издание добавило к архивным статьям ярко-желтую плашку с предупреждением о возможной неактуальности новости. Пользователи социальных сетей делятся устаревшими новостями или по ошибке, или сознательно, чтобы поддержать свою точку зрения, объяснял нововведение редактор стратегических проектов The Guardian Крис Моран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных