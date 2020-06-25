Facebook будет предупреждать пользователей перед репостом старых новостей

С 2019 г. газета The Guardian отображает год публикации устаревших статей в карточке для социальных сетей, также издание добавило к архивным статьям ярко-желтую плашку с предупреждением о возможной неактуальности новости. Пользователи социальных сетей делятся устаревшими новостями или по ошибке, или сознательно, чтобы поддержать свою точку зрения, объяснял нововведение редактор стратегических проектов The Guardian Крис Моран.