Facebook будет предупреждать пользователей перед репостом старых новостей
Социальная сеть Facebook будет предупреждать пользователей перед попыткой поделиться ссылкой на старые статьи, сообщает пресс-служба компании. Запрос подтверждения будет отображаться для всех материалов старше 90 дней. Если читатель решит, что материал еще не устарел, он сможет подтвердить репост или отправку в личные сообщения.
В Facebook добавили, что экспериментируют с подобным предупреждением для новостей, посвященных распространению коронавируса. Некоторые пользователи перед репостом ссылок на них увидят сведения о сайте-источнике, также им будет предложено перейти на информационный центр Facebook, посвященный COVID-19.
С 2019 г. газета The Guardian отображает год публикации устаревших статей в карточке для социальных сетей, также издание добавило к архивным статьям ярко-желтую плашку с предупреждением о возможной неактуальности новости. Пользователи социальных сетей делятся устаревшими новостями или по ошибке, или сознательно, чтобы поддержать свою точку зрения, объяснял нововведение редактор стратегических проектов The Guardian Крис Моран.