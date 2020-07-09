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Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

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Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 августа. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3 000 посадочных мест. И только при условии заполнения зрительного зала не более, чем на 50% и соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и социального дистанцирования, следует из указа.

Кинотеатры Москвы закрылись из-за распространения коронавируса еще в марте. В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что кинотеатры по всей России с большой долей вероятности заработают 15 июля. Но этого не произошло.

4 июля председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в качестве новой возможной даты открытия московских кинотеатров назвал 1 августа. Но, по его словам, окончательное решение – за властями столицы. 8 июля эту же дату назвал и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Однако соответствующий указ был мэрией издан только 9 июля.

Ранее по теме: Театры Москвы откроются 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных