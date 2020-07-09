Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 августа. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3 000 посадочных мест. И только при условии заполнения зрительного зала не более, чем на 50% и соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и социального дистанцирования, следует из указа.