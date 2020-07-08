Театры Москвы откроются 1 августа
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества, рассказал ТАСС специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. Он надеется, что к сентябрю долю зрителей увеличат.
«Для музейных работников это тоже важно. Я думаю, что если нам разрешают, театральным людям, то скоро, и музеи, в Москве во всяком случае, вернутся к более привычной жизни», — сказал Швыдкой.
С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. С 15 июля планируется открыть кинотеатры, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако в Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявлял «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.