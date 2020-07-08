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Театры Москвы откроются 1 августа

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Московским театрам разрешили открыться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества, рассказал ТАСС специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. Он надеется, что к сентябрю долю зрителей увеличат.

«Для музейных работников это тоже важно. Я думаю, что если нам разрешают, театральным людям, то скоро, и музеи, в Москве во всяком случае, вернутся к более привычной жизни», — сказал Швыдкой.

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. С 15 июля планируется открыть кинотеатры, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако в Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявлял «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее по теме: В России 15 июля откроются кинотеатры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных