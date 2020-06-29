В России 15 июля откроются кинотеатры
В России 15 июля откроются кинотеатры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, все организации досуга и отдыха переживают «период такого подъема, возрождения».
«Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — сказал Чернышенко.
О том, что российские кинотеатры могут открыться в середине июля ранее говорила Министр культуры Ольга Любимова. 15 июля она называла «актуальной датой открытия».
14 июня мэр Москвы Сергей Собянин допустил открытие столичных кинотеатров и театров уже в июле. Точную дату он не называл. Собянин также пообещал, что в июле разрешат проведение массовых мероприятий и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемической ситуации и того, как она будет развиваться, говорил он.