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В России 15 июля откроются кинотеатры

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В России 15 июля откроются кинотеатры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, все организации досуга и отдыха переживают «период такого подъема, возрождения».

«Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — сказал Чернышенко.

О том, что российские кинотеатры могут открыться в середине июля ранее говорила Министр культуры Ольга Любимова. 15 июля она называла «актуальной датой открытия».

Ранее по теме: Министр культуры назвала дату открытия кинотеатров по всей России

14 июня мэр Москвы Сергей Собянин допустил открытие столичных кинотеатров и театров уже в июле. Точную дату он не называл. Собянин также пообещал, что в июле разрешат проведение массовых мероприятий и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемической ситуации и того, как она будет развиваться, говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных