В России 15 июля откроются кинотеатры

14 июня мэр Москвы Сергей Собянин допустил открытие столичных кинотеатров и театров уже в июле. Точную дату он не называл. Собянин также пообещал, что в июле разрешат проведение массовых мероприятий и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемической ситуации и того, как она будет развиваться, говорил он.