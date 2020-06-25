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Любимова назвала дату открытия кинотеатров по всей России

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Министр культуры Ольга Любимова заявила, что по всей России кинотеатры могут открыться в середине июля, передает «Интерфакс». По ее словам, с открытием киносеансов начнется показ новых фильмов.

Как отметила министр, если показ запланированных премьер не начнется, то это грозит крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. «Дата 15 июля продолжает оставаться для нас актуальной», – сказала она во время рабочей поездки в Волгограде.

Конечное решение об открытии будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. На данный момент кинотеатры уже проработали ранее выдвинутые Роспотребнадзором требования.

14 июня мэр Москвы Сергей Собянин допустил открытие столичных кинотеатров и театров уже в июле. Точную дату он не называл. Собянин также пообещал, что в июле разрешат проведение массовых мероприятий и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемической ситуации и того, «как она будет развиваться», говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных