Любимова назвала дату открытия кинотеатров по всей России
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что по всей России кинотеатры могут открыться в середине июля, передает «Интерфакс». По ее словам, с открытием киносеансов начнется показ новых фильмов.
Как отметила министр, если показ запланированных премьер не начнется, то это грозит крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. «Дата 15 июля продолжает оставаться для нас актуальной», – сказала она во время рабочей поездки в Волгограде.
Конечное решение об открытии будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. На данный момент кинотеатры уже проработали ранее выдвинутые Роспотребнадзором требования.
14 июня мэр Москвы Сергей Собянин допустил открытие столичных кинотеатров и театров уже в июле. Точную дату он не называл. Собянин также пообещал, что в июле разрешат проведение массовых мероприятий и работу стадионов в нормальном режиме. Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься исходя из эпидемической ситуации и того, «как она будет развиваться», говорил он.