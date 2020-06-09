Но ситуация для видеосервисов, конечно, уникальная. Люди лишились почти всех привычных развлечений: походов в кинотеатры, на концерты, в рестораны и даже возможности пойти в гости. Видеосервисы стали практически единственным доступным развлечением. В конце марта мы увеличили бесплатный пробный период для новых подписчиков «Кинопоиска HD» до 45 дней. Тогда казалось, что этого уж точно хватит, чтобы пережить карантин. И каждую неделю на сервис приходили сотни тысяч новых подписчиков.