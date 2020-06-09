Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Цены на фильмы в интернете не должны быть пугающими»

Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук о том, зачем «Кинопоиск HD» брал за показ голливудских премьер меньше 100 рублей
Ксения Болецкая Мария Истомина
Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук /Пресс-служба «Кинопоиска»

Этой весной «Яндекс» стал первой интернет-компанией в России, которая запустила линейку собственных оригинальных сериалов. Эпидемия коронавируса и режим самоизоляции только помогли привлечь к этим проектам больше внимания. Останутся ли на видеосервисах те пользователи, которых принесла самоизоляция, станут ли отечественные продюсеры выпускать фильмы сразу в интернете, рассказала «Ведомостям» директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

– Почти два месяца жители России провели на самоизоляции. И, кажется, для видеосервисов это стало удачной возможностью для расширения бизнеса, можно только радоваться – ведь у людей появилось гораздо больше времени для развлечений. Видеосервисы активно раздавали бесплатную подписку и привлекли множество новых пользователей. Станут ли эти пользователи вам платить, когда карантин закончится?

– Я бы не сказала, что мы радуемся этому времени. Мы его переживаем, как и все люди вокруг.

Но ситуация для видеосервисов, конечно, уникальная. Люди лишились почти всех привычных развлечений: походов в кинотеатры, на концерты, в рестораны и даже возможности пойти в гости. Видеосервисы стали практически единственным доступным развлечением. В конце марта мы увеличили бесплатный пробный период для новых подписчиков «Кинопоиска HD» до 45 дней. Тогда казалось, что этого уж точно хватит, чтобы пережить карантин. И каждую неделю на сервис приходили сотни тысяч новых подписчиков.

В результате количество платящих подписчиков нашего сервиса по сравнению с серединой марта удвоилось, абсолютные значения мы не не раскрываем. (В середине марта «Кинопоиск» сообщил об 1 млн смотрящих подписчиков. – «Ведомости».)

К концу июня у нас будут уже полные данные, сколько новых пользователей, пришедших за весь период самоизоляции, останется с нами. Пока цифры нас радуют.

Сейчас мы собираем данные и анализируем, чем отличается эта новая аудитория – с точки зрения интереса к разному контенту, использования самого сервиса.

Ведь можно очень быстро собрать большое количество людей, но так же быстро можно их растерять. Одно дело – когда ты временно даешь пользователю бесплатный доступ, и другое – когда просишь деньги.

Мы отдаем себе отчет в том, что те, кто пришел сейчас, на длинном бесплатном периоде, скорее всего, будут конвертироваться в покупателей и подписчиков чуть хуже. Так что сейчас видеосервисы выполняют упражнение, скорее, не на набор пользователей, а на их удержание. 

– И как хорошо сейчас удается это упражнение «Кинопоиску»?

– Многие из тех, кто пришел к нам в период самоизоляции, остаются с сервисом и проводят на нем не меньше времени, чем те, кто пришел к нам давно.

В феврале подписчики «Кинопоиска» тратили в среднем в день 2,5 часа на просмотр сериалов и фильмов, в отдельные дни изоляции, особенно в выходные, эта цифра приближалась к 3 часам. В целом в период изоляции недельное время смотрения у подписчиков оказалось почти на четверть больше, чем в обычный период.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных