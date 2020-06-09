«Цены на фильмы в интернете не должны быть пугающими»Директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук о том, зачем «Кинопоиск HD» брал за показ голливудских премьер меньше 100 рублей
Этой весной «Яндекс» стал первой интернет-компанией в России, которая запустила линейку собственных оригинальных сериалов. Эпидемия коронавируса и режим самоизоляции только помогли привлечь к этим проектам больше внимания. Останутся ли на видеосервисах те пользователи, которых принесла самоизоляция, станут ли отечественные продюсеры выпускать фильмы сразу в интернете, рассказала «Ведомостям» директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.
– Я бы не сказала, что мы радуемся этому времени. Мы его переживаем, как и все люди вокруг.
Но ситуация для видеосервисов, конечно, уникальная. Люди лишились почти всех привычных развлечений: походов в кинотеатры, на концерты, в рестораны и даже возможности пойти в гости. Видеосервисы стали практически единственным доступным развлечением. В конце марта мы увеличили бесплатный пробный период для новых подписчиков «Кинопоиска HD» до 45 дней. Тогда казалось, что этого уж точно хватит, чтобы пережить карантин. И каждую неделю на сервис приходили сотни тысяч новых подписчиков.
В результате количество платящих подписчиков нашего сервиса по сравнению с серединой марта удвоилось, абсолютные значения мы не не раскрываем. (В середине марта «Кинопоиск» сообщил об 1 млн смотрящих подписчиков. – «Ведомости».)
К концу июня у нас будут уже полные данные, сколько новых пользователей, пришедших за весь период самоизоляции, останется с нами. Пока цифры нас радуют.
Сейчас мы собираем данные и анализируем, чем отличается эта новая аудитория – с точки зрения интереса к разному контенту, использования самого сервиса.
Ведь можно очень быстро собрать большое количество людей, но так же быстро можно их растерять. Одно дело – когда ты временно даешь пользователю бесплатный доступ, и другое – когда просишь деньги.
Мы отдаем себе отчет в том, что те, кто пришел сейчас, на длинном бесплатном периоде, скорее всего, будут конвертироваться в покупателей и подписчиков чуть хуже. Так что сейчас видеосервисы выполняют упражнение, скорее, не на набор пользователей, а на их удержание.
– Многие из тех, кто пришел к нам в период самоизоляции, остаются с сервисом и проводят на нем не меньше времени, чем те, кто пришел к нам давно.
В феврале подписчики «Кинопоиска» тратили в среднем в день 2,5 часа на просмотр сериалов и фильмов, в отдельные дни изоляции, особенно в выходные, эта цифра приближалась к 3 часам. В целом в период изоляции недельное время смотрения у подписчиков оказалось почти на четверть больше, чем в обычный период.