«Первый канал» сообщил о нападении на своих журналистов в Портленде
Сьемочная группа корреспондента «Первого канала» Юлии Ольховской пострадала во время нападения в американском городе Портленд (штат Орегон), сообщила пресс-служба «Первого канала». Группа оказалась на пути у людей в камуфляже, они напали на оператора «Первого канала» с дубинками и разбили ему камеру. Неизвестные сильно толкули Ольховскую, у обоих журналистов ушибы и ссадины, заявили в «Первом канале».
Группа готовила репортаж о беспорядках в Портленде и находилась у здания суда, уточнил «Первый канал» «Интерфаксу». У журналистов при себе были пресс-карты.
В США продолжаются протесты против полицесйкой жестокости и расизма. На прошлой неделе на улицах Портленда были замечены люди в камуфляже и без опознавательных знаков, они задерживали проходих и отвозили их на машинах без полицейской обклейки. Погранично-таможенная служба США заявляла Reuters, что направила в Портленд пограничников для участия в «операциях военизированного типа». Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и мэр Чикаго Лори Лайтфут пригрозили администрации президента США Дональда Трампа судебными исками, если та поручит ввести неопознанные федеральные силы в свои города.