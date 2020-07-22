«Первый канал» сообщил о нападении на своих журналистов в Портленде

В США продолжаются протесты против полицесйкой жестокости и расизма. На прошлой неделе на улицах Портленда были замечены люди в камуфляже и без опознавательных знаков, они задерживали проходих и отвозили их на машинах без полицейской обклейки. Погранично-таможенная служба США заявляла Reuters, что направила в Портленд пограничников для участия в «операциях военизированного типа». Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и мэр Чикаго Лори Лайтфут пригрозили администрации президента США Дональда Трампа судебными исками, если та поручит ввести неопознанные федеральные силы в свои города.