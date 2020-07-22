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«Первый канал» сообщил о нападении на своих журналистов в Портленде

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Сьемочная группа корреспондента «Первого канала» Юлии Ольховской пострадала во время нападения в американском городе Портленд (штат Орегон), сообщила пресс-служба «Первого канала». Группа оказалась на пути у людей в камуфляже, они напали на оператора «Первого канала» с дубинками и разбили ему камеру. Неизвестные сильно толкули Ольховскую, у обоих журналистов ушибы и ссадины, заявили в «Первом канале».

Группа готовила репортаж о беспорядках в Портленде и находилась у здания суда, уточнил «Первый канал» «Интерфаксу». У журналистов при себе были пресс-карты.

В США продолжаются протесты против полицесйкой жестокости и расизма. На прошлой неделе на улицах Портленда были замечены люди в камуфляже и без опознавательных знаков, они задерживали проходих и отвозили их на машинах без полицейской обклейки. Погранично-таможенная служба США заявляла Reuters, что направила в Портленд пограничников для участия в «операциях военизированного типа». Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и мэр Чикаго Лори Лайтфут пригрозили администрации президента США Дональда Трампа судебными исками, если та поручит ввести неопознанные федеральные силы в свои города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных