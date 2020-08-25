Экс-гендиректор «Москино» возглавила департамент кинематографии Минкультуры

Светлана Максимченко родилась в 1980 г. в Москве. Окончила Финансовую академию при Правительстве России, более 10 лет работала в медиасфере, в том числе с 2001 г. по 2013 г. была главным редактором газеты «Акция». С 2013 г. работала в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 г. занималась развитием парков культуры и отдыха в должности заместителя директора Мосгорпарка. В декабре 2016 г. назначена генеральным директором «Москино».