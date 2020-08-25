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Экс-гендиректор «Москино» возглавила департамент кинематографии Минкультуры

Ведомости

Департамент кинематографии Министерства культуры возглавила Светлана Максимченко, занимавшая ранее должность генерального директора «Москино», сообщили в пресс-службе Минкультуры. Максимченко подтвердила «Ведомостям» эту информацию.

Светлана Максимченко родилась в 1980 г. в Москве. Окончила Финансовую академию при Правительстве России, более 10 лет работала в медиасфере, в том числе с 2001 г. по 2013 г. была главным редактором газеты «Акция». С 2013 г. работала в учреждениях Департамента культуры города Москвы. С 2013 по 2016 г. занималась развитием парков культуры и отдыха в должности заместителя директора Мосгорпарка. В декабре 2016 г. назначена генеральным директором «Москино».

Максимиченко провела полный перезапуск сети городских кинотеатров. Сейчас «Москино» управляет сетью из 13 кинотеатров. Посещаемость кинотеатров за три года выросла почти вдвое – с 530 774 зрителей в 2016 г. до 1 млн зрителей в 2019 г. Кассовые сборы киносети выросли за это время более чем в два раза: с 82,1 млн руб. до 208,6 млн руб.

В феврале 2018 г. на базе «Москино» была запущена работа Московской кинокомиссии. При ее содействии в Москве были организованы более 1000 съемок. В их числе такие проекты, как «Вторжение» Федора Бондарчука, «Француз» Андрея Смирнова, «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных