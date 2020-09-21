Шеф-редактор Forbes.ru уволился после удаления публикации о дочери Шувалова
«А в августе случилась история со снятием заметки про дочь Шувалова. И стало понятно, что всё сильно поменялось. И дело не в символизме (шли-шли от снятия заметок, а пришли туда же). Это выход на территорию, когда уже нельзя быть уверенным ни в чем. Это территория страха: вроде все сделано правильно, а вдруг не все риски учли? Заметка удалялась с сайта с формулировкой "да, по фактам все верно, но может сложиться неверное впечатление". Именно такой была позиция ВЭБа: вы имели в виду совсем другое», ‒ написал Моторин, объясняя причины своего увольнения.
В конце августа с сайта Forbes была удалена публикация о поступлении дочери Игоря Шувалова ‒ Анастасии Шуваловой на бюджет психологического факультета МГУ им. Ломоносова. В ВЭБ.РФ данную информацию опровергли, предоставив договор на оказание образовательных услуг на коммерческой основе.
Моторин пришел в издание в феврале прошлого года. Ранее он уже работал в Forbes заместителем шеф-редактора сайта и ушел оттуда в ноябре 2013 г. вместе с Елизаветой Осетинской. Затем он возглавлял сайт информагентства «Интерфакс», а в декабре 2013 г. присоединился к команде Осетинской в РБК, где занял должность заместителя главного редактора холдинга.
В 2016 г. Моторин стал шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Весной 2018 г. присоединился к очередному проекту Осетинской в роли шеф-редактора издания The Bell.
В прошлом году у Forbes Russia сменился владелец. Журнал выкупил бизнесмен Магомед Мусаев: он вернул прежнюю команду и сформировал совет директоров, куда в качестве независимого директора вошла Елизавета Осетинская.