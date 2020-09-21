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Шеф-редактор Forbes.ru уволился после удаления публикации о дочери Шувалова

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Шеф-редактор сайта Forbes.ru Владимир Моторин уволился из издания после удалении публикации о поступлении дочери главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Анастасии в МГУ им. Ломоносова. О своем увольнении Моторин написал в социальной сети Facebook

«А в августе случилась история со снятием заметки про дочь Шувалова. И стало понятно, что всё сильно поменялось. И дело не в символизме (шли-шли от снятия заметок, а пришли туда же). Это выход на территорию, когда уже нельзя быть уверенным ни в чем. Это территория страха: вроде все сделано правильно, а вдруг не все риски учли? Заметка удалялась с сайта с формулировкой "да, по фактам все верно, но может сложиться неверное впечатление". Именно такой была позиция ВЭБа: вы имели в виду совсем другое», ‒ написал Моторин, объясняя причины своего увольнения. 

В конце августа с сайта Forbes была удалена публикация о поступлении дочери Игоря Шувалова ‒ Анастасии Шуваловой на бюджет психологического факультета МГУ им. Ломоносова. В ВЭБ.РФ данную информацию опровергли, предоставив договор на оказание образовательных услуг на коммерческой основе. 

Моторин пришел в издание в феврале прошлого года. Ранее он уже работал в Forbes заместителем шеф-редактора сайта и ушел оттуда в ноябре 2013 г. вместе с Елизаветой Осетинской. Затем он возглавлял сайт информагентства «Интерфакс», а в декабре 2013 г. присоединился к команде Осетинской в РБК, где занял должность заместителя главного редактора холдинга. 

В 2016 г. Моторин стал шеф-редактором сайта телеканала «Дождь». Весной 2018 г. присоединился к очередному проекту Осетинской в роли шеф-редактора издания The Bell.

В прошлом году у Forbes Russia сменился владелец. Журнал выкупил бизнесмен Магомед Мусаев: он вернул прежнюю команду и сформировал совет директоров, куда в качестве независимого директора вошла Елизавета Осетинская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных