Шеф-редактор Forbes.ru уволился после удаления публикации о дочери Шувалова

«А в августе случилась история со снятием заметки про дочь Шувалова. И стало понятно, что всё сильно поменялось. И дело не в символизме (шли-шли от снятия заметок, а пришли туда же). Это выход на территорию, когда уже нельзя быть уверенным ни в чем. Это территория страха: вроде все сделано правильно, а вдруг не все риски учли? Заметка удалялась с сайта с формулировкой "да, по фактам все верно, но может сложиться неверное впечатление". Именно такой была позиция ВЭБа: вы имели в виду совсем другое», ‒ написал Моторин, объясняя причины своего увольнения.