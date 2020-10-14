НТВ продала в Японию права на показ двух сериалов

Российская сериальная индустрия достигла уровня, когда продукция отечественных кинокомпаний интересна не только локальным вещателям, говорит главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. На этой неделе сериал Павла Костомарова «Эпидемия» (производство 1-2-3 Production) вошел в первую пятерку видеосервиса Netflix по просмотрам в мире. По данным сайта flixpatrol.com, к 14 октября проект поднялся на третью строчку рейтинга. На видеосервисе «Эпидемия» доступна под названием «To The Lake» («К озеру»). Американцы заплатили за права на показ рекордную для российского сериального рынка сумму – около $1,5 млн, по информации «Коммерсанта». Это в полтора раза больше, чем у предыдущего рекордсмена – сериала «Лучше, чем люди», права на который Netflix купил за $1 млн в начале 2019 года.