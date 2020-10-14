НТВ продала в Японию права на показ двух сериалов
Телекомпания НТВ продала японским вещателям права на показ двух сериалов – исторического детектива «Безсоновъ» (20 эпизодов) и триллера «Шуберт» (10 эпизодов), говорится в сообщении телеканала.
«Безсоновъ» заинтересовал крупнейшую японскую телекомпанию NHK Enterprises, которая планирует показать сериал в феврале 2021 г. на специализированном мистическом канале AXN Mystery. Покупателем VOD-прав на «Шуберта» стал японский дистрибутор Trans World Associates, лицензирующий контент для японских VOD-платформ. «Шуберт» ранее транслировался на китайской видеоплатформе BiliBili, права на сериал «Безсоновъ» проданы в Азию впервые.
«Безсоновъ» – новый проект о молодом дворянине, начавшем работать в сыскной полиции, НТВ планирует выпустить его в эфир в 2020-2021 гг. «Шуберт» вышел на НТВ в 2017 г., доля в эфире достигала 10,7%. Сериал рассказывает о звукорежиссере со способностью различать звуки и шумы, которых не слышат обычные люди. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн говорит, что телекомпания четвертый год продвигает свои сериальные проекты за рубежом и называет азиатские рынки одними из приоритетных для канала.
Затраты на производство «Безсонова» топ-менеджер крупного телеканала оценивает в 200-240 млн руб., «Шуберта» – в 100-120 млн руб. По его словам, сделка с японцами вряд ли принесет телеканалу больше нескольких сотен тысяч долларов.
Российская сериальная индустрия достигла уровня, когда продукция отечественных кинокомпаний интересна не только локальным вещателям, говорит главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. На этой неделе сериал Павла Костомарова «Эпидемия» (производство 1-2-3 Production) вошел в первую пятерку видеосервиса Netflix по просмотрам в мире. По данным сайта flixpatrol.com, к 14 октября проект поднялся на третью строчку рейтинга. На видеосервисе «Эпидемия» доступна под названием «To The Lake» («К озеру»). Американцы заплатили за права на показ рекордную для российского сериального рынка сумму – около $1,5 млн, по информации «Коммерсанта». Это в полтора раза больше, чем у предыдущего рекордсмена – сериала «Лучше, чем люди», права на который Netflix купил за $1 млн в начале 2019 года.