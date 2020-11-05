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Сборы российских кинотеатров в октябре снизились почти в 2,5 раза

Ведомости

Кассовые сборы российских кинотеатров в октябре снизились почти в 2,5 раза — на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,5 млрд руб., и на 21,4% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика». 

При пересчете в валюте динамика схожая, отмечается в материале:  месячные сборы составили $19,468 млн, что на 23,5% меньше, чем в сентябре и на 76,4% меньше в годовом выражении. 

Отечественные кинотеатры продали в октябре 6,294 млн билетов, что на 10,3% меньше, чем месяцем ранее и на 70% меньше, чем в октябре 2019 г. 

В странах содружества независимых государств (СНГ) аналогичная ситуация: в октябре 2020 г. (Без Украины) кинотеатры собрали 1,517 млрд руб. и продали 6,385 млн кинобилетов. Это на 22% и 11,6% меньше соответственно, чем было месяцем ранее. По сравнению с октябрем прошлого года посещаемость сократилась на 72,3%.

В валюте в октябре 2020 г. кинотеатры России и СНГ заработали на билетах $19,811 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 77,65%, а в сравнении с сентябрем - на 23,4%.

По данным исследования, самыми кассовыми фильмами октября стал российский «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, а также мультфильм «Семейка Бигфутов» (Бельгия, Франция). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных