Сборы российских кинотеатров в октябре снизились почти в 2,5 раза
Кассовые сборы российских кинотеатров в октябре снизились почти в 2,5 раза — на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,5 млрд руб., и на 21,4% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика».
При пересчете в валюте динамика схожая, отмечается в материале: месячные сборы составили $19,468 млн, что на 23,5% меньше, чем в сентябре и на 76,4% меньше в годовом выражении.
Отечественные кинотеатры продали в октябре 6,294 млн билетов, что на 10,3% меньше, чем месяцем ранее и на 70% меньше, чем в октябре 2019 г.
В странах содружества независимых государств (СНГ) аналогичная ситуация: в октябре 2020 г. (Без Украины) кинотеатры собрали 1,517 млрд руб. и продали 6,385 млн кинобилетов. Это на 22% и 11,6% меньше соответственно, чем было месяцем ранее. По сравнению с октябрем прошлого года посещаемость сократилась на 72,3%.
В валюте в октябре 2020 г. кинотеатры России и СНГ заработали на билетах $19,811 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 77,65%, а в сравнении с сентябрем - на 23,4%.
По данным исследования, самыми кассовыми фильмами октября стал российский «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли, а также мультфильм «Семейка Бигфутов» (Бельгия, Франция).