Сборы российских кинотеатров в октябре снизились почти в 2,5 раза

В странах содружества независимых государств (СНГ) аналогичная ситуация: в октябре 2020 г. (Без Украины) кинотеатры собрали 1,517 млрд руб. и продали 6,385 млн кинобилетов. Это на 22% и 11,6% меньше соответственно, чем было месяцем ранее. По сравнению с октябрем прошлого года посещаемость сократилась на 72,3%.