Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Умер Михаил Жванецкий

Ведомости

Сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича. 

«Я могу только подтвердить – он умер», — сказал Сташкевич. В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покидает сцену.

О смерти Жванецкого также сообщила на своей странице в Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата», — написала она.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы начал писать миниатюры и монологи и самостоятельно их исполнять. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита.

Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Жванецкий написал несколько книг, среди которых «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных