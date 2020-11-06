Умер Михаил Жванецкий
Сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича.
«Я могу только подтвердить – он умер», — сказал Сташкевич. В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покидает сцену.
О смерти Жванецкого также сообщила на своей странице в Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата», — написала она.
Михаил Жванецкий родился в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы начал писать миниатюры и монологи и самостоятельно их исполнять. В 1964 г. по приглашению Аркадия Райкина устроился в Ленинградский театр миниатюр на должность завлита.
Жванецкий работал в Одесской филармонии, московском театре «Эрмитаж», а в 1988 г. создал Московский театр миниатюр, став его художественным руководителем. Жванецкий написал несколько книг, среди которых «Встречи на улицах», «Год за два», «Моя Одесса». Награжден орденом «Дружбы народов», является народным артистом России и Украины, заслуженным деятелем искусств России.