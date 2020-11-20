«Яндекс» ответил на выводы Group-IB об источнике трафика пиратских ресурсов

Он добавил, что в компании считают «полезным, если Group-IB смогут поделиться своей экспертизой и опытом с рынком для разработки равноприменимого антипиратского законодательства». «Оно должно предоставить всем правообладателям дополнительные рычаги для борьбы с нелегальным контентом, а также детально определит роль интернет-ресурсов, в частности – поисковиков, даже тех, про которые не знают Group-IB», — отметил представитель.