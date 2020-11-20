«Яндекс» ответил на выводы Group-IB об источнике трафика пиратских ресурсов
Выводы Group-IB о том, что поисковая система «Яндекс» по-прежнему остается основным поставщиком аудитории для нелегальных онлайн-кинотеатров, «игнорируют особенности работы поисковых платформ, а также отметают возможность злоупотребления со стороны недобросовестных правообладателей», заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса».
Он добавил, что в компании считают «полезным, если Group-IB смогут поделиться своей экспертизой и опытом с рынком для разработки равноприменимого антипиратского законодательства». «Оно должно предоставить всем правообладателям дополнительные рычаги для борьбы с нелегальным контентом, а также детально определит роль интернет-ресурсов, в частности – поисковиков, даже тех, про которые не знают Group-IB», — отметил представитель.
По данным Group-IB, доля «Яндекса» в трафике при переходе на пиратские видеосервисы составила 90% по состоянию на начало ноября 2020 г., показатель снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2019 г., но компания по-прежнему остается главным поставщиком аудитории для нелегальных онлайн-кинотеатров. В исследовании учитывались данные заходов с компьютеров и мобильных устройств. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (доля Google составляет до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы.
Причиной высокой доли «Яндекса» в пиратском трафике эксперты Group-IB считают ускорение индексации новых ссылок роботом поисковика (распознавание и включение новых ссылок в общую поисковую массу). Пираты используют методы автоматизации, чтобы нивелировать эффект удаления их ссылок из поисковой выдачи, отмечают исследователи.