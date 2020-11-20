Group-IB признала «Яндекс» главным источником трафика на пиратские видеоресурсы

На этапе обсуждения меморандума «Яндекс» выдвинул условие, что подпишет его в случае соблюдения принципа равноприменимости, знает топ-менеджер крупного легального онлайн-кинотеатра и подтверждает его коллега на федеральном телеканале. «Яндекс» тогда настаивал, что в документ должны быть включены и другие интернет-компании. В итоге в числе подписантов меморандума появились Mail.ru Group и Rambler Group. Претензии к Mail.ru Group у правообладателей действительно были и есть: компания владеет соцсетями «Вконтакте» и «Одноклассники», пользователи которых иногда выкладывают как нелегальный видеоконтент, так и ссылки на пиратские ресурсы. А вот к Rambler Group вопросов практически не было, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном онлайн-кинотеатре.