Group-IB признала «Яндекс» главным источником трафика на пиратские видеоресурсы

Group-IB признала «Яндекс» главным источником трафика на пиратские видеоресурсыЗа год доля компании снизилась на 5 процентных пунктов, подсчитала Group IB
Доля «Яндекса» среди источников трафика для пиратских видеоресурсов снижается, но поисковая система по-прежнему остается основным поставщиком аудитории для нелегальных онлайн-кинотеатров. К такому выводу пришли эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB в аналитическом обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным Group-IB, доля «Яндекса» в трафике на пиратские видеосервисы составила 90% по состоянию на начало ноября 2020 г., показатель снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с уровнем 2019 г.. В исследовании учитывались данные заходов с компьютеров и мобильных устройств. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (доля Google составляет до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки d браузерах и прямые переходы. При этом в Group-IB не раскрыли «Ведомостям» общий пиратский трафик в Рунете за анализируемый период.
Исследование проводилось в ноябре 2020 г. Эксперты проанализировали трафик самих пиратских сайтов (всего около 17 тыс. интернет-ресурсов) и его источники, уточнил «Ведомостям» заместитель гендиректора Group-IB по направлению интеллектуальной защиты бренда Андрей Бусаргин. Была изучена выдача во всех популярных поисковиках, а также данные из открытых метрик (просмотры пиратского видео в соцсетях и торрентах), включая SimilarWeb.
Причиной высокой доли «Яндекса» в пиратском трафике эксперты Group-IB считают ускорение индексации новых ссылок роботом поисковика (распознавание и включение новых ссылок в общую поисковую массу). Пираты используют методы автоматизации, чтобы нивелировать эффект удаления их ссылок из поисковой выдачи, отмечают исследователи.
На вопрос «Ведомостей» о причинах низкой доли трафика Google на пиратские видеоресурсы в Group IB не ответили по существу. Между тем, этот поисковик также популярен в России. По данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар», на долю «Яндекса» в октябре 2020 г. приходилось почти 60% от всех запросов, Google на втором месте с показателем 38%. По статистике Liveinternet за указанный период, на долю поисковик «Яндекс» с долей 46,4% от общего объема поисковых запросов занимает вторую позицию, Google — первую с 51,8%.
Правообладатели сегодня удаляют найденные в сети нелегальные копии своих сериалов и фильмов во внесудебном порядке именно через поисковики. Такое право они получили в ноябре 2018 г., когда был подписан антипиратский меморандум, к двухлетию которого и приурочено исследование Group-IB. Со стороны интернет-площадок участниками меморандума стали «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group. Со стороны правообладателей — крупнейшие медиакомпании «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), ассоциация «Интернет-видео» (АИВ, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko, Megogo и т.д.) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ, объединяет ведущие российские продюсерские компании).
Согласно меморандуму, если производитель фильмов или сериалов находит в поисковике ссылку на нелегальную копию своего контента, то, не дожидаясь решения суда о признании ресурса пиратским, он отправляет ее в специально созданный реестр. Интернет-компании обязаны следить за реестром и удалять ссылки в течение шести часов с момента внесения. Держателем реестра был выбран Медиа-коммуникационный союз (МКС).
По данным МКС, с начала действия меморандума в реестр было внесено более 7 млн ссылок на ресурсы с нелегальными копиями сериалов и фильмов. Больше половины из них — 4,2 млн ссылок — поступили с мая по ноябрь 2020 г. В союзе считают, что это обусловлено в том числе ростом потребления легального и нелегального видеоконтента в интернете во время пандемии коронавируса. А также тем, что сами правообладатели стали пользоваться этим инструментом активнее.
На этапе обсуждения меморандума «Яндекс» выдвинул условие, что подпишет его в случае соблюдения принципа равноприменимости, знает топ-менеджер крупного легального онлайн-кинотеатра и подтверждает его коллега на федеральном телеканале. «Яндекс» тогда настаивал, что в документ должны быть включены и другие интернет-компании. В итоге в числе подписантов меморандума появились Mail.ru Group и Rambler Group. Претензии к Mail.ru Group у правообладателей действительно были и есть: компания владеет соцсетями «Вконтакте» и «Одноклассники», пользователи которых иногда выкладывают как нелегальный видеоконтент, так и ссылки на пиратские ресурсы. А вот к Rambler Group вопросов практически не было, говорит собеседник «Ведомостей» в крупном онлайн-кинотеатре.
Google сразу отказался стать участником меморандума. Но и претензий правообладателей к нему существенно меньше, говорит гендиректор АИВ Алексей Бырдин. Среди причин он называет то, что компания удаляет ссылки на нелегальный контент по обращению правообладателей в рамках Digital Millennium Copyright Act — действующего в США закона об авторском праве в цифровую эпоху, принципы которого компания применяет и на других территориях своего присутствия. Кроме того, Google добровольно использует алгоритмы, включающие принцип пессимизации сайтов, на которые подано много жалоб правообладателей, в результатах поисковой выдачи. «Яндекс» такой принцип еще не реализовал, отмечает Бырдин.
В «Яндексе» не стали комментировать исследование Group-IB. Представитель компании не ответил и на вопрос «Ведомостей» об использовании механизма пессимизации сайтов-нарушителей авторского права в работе своего поисковика. Он заявил, что «Яндекс» удаляет ссылки на страницы, добавленные правообладателями в реестр в рамках меморандума, и эти данные учитываются как фактор в алгоритмах поиска, но детали работы алгоритма не раскрыл.
Удаление ссылок на ресурсы с нелегальным видеоконтентом – далеко не самая эффективная мера борьбы с пиратством, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Не удаляя массово ссылки на пиратские сайты, как это делает «Яндекс» в рамках антипиратского меморандума, Google накапливает ссылочную массу и может сопоставлять ресурсы с легальным и нелегальным контентом, понижая позиции последних в поисковой выдаче, поясняет эксперт. В случае с «Яндексом» пираты пользуются ускоренной индексацией ссылок самим поисковиком, создавая новые ссылки и сайты взамен удаленных, резюмирует Казарян.