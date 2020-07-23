Пиратские видео в рунете живут прежде всего благодаря онлайн-казино
Основными бенефициарами и драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга остаются нелегальные онлайн-казино, пишет компания Group IB в своем новом отчете по пиратству в рунете. Прежде всего пиратов поддерживают такие казино, как Welcome Partners и Lucky Partners, а также букмекерские конторы, наиболее крупной из которых остается 1xBet. Доступ к главному домену 1xbet.com был ограничен в России еще в 2016 г., но букмекер постоянно генерирует новые сайты, которые позволяют обходить блокировку.
Нелегальный гемблинг спонсирует деятельность пиратов фактически на всех этапах производства и монетизации нелегального контента, указывает Group IB: от самого копирования кинопремьер и сериалов, перевода на несколько языков студиями озвучивания до размещения баннеров и промокодов на пиратских сайтах.
За последние пять лет только букмекерская контора 1xBet проспонсировала контент для 17 студий озвучивания сериалов (почти 80% крупных студий озвучивания, работающих в русскоязычном сегменте интернета), ежемесячно инвестируя порядка 300 000–500 000 руб. ($5000–8300) на съемки и переводы, подсчитали аналитики.
Также Group IB назвала две российские компании, которые обеспечивают пиратов технической поддержкой, предоставляя им серверные мощности.
В прошлом году пиратский рынок просел впервые за пять лет, доходы пиратов снизились с $87 млн в 2018 г. до $63,5 млн, указывают аналитики. Одна из основных причин такого падения – блокировка властями стран сервисов Moonwalk и HDGO, а также временная блокировка Kodik. Эти сервисы обеспечивали видео до 90% онлайн-кинотеатров рунета. Но с тех пор пираты нашли себе новых поставщиков видео, указывает Group IB и называет нескольких из них.
Group IB направит свой отчет в правоохранительные органы, Госдуму и правительство с предложением принять меры против сервисов, которые поддерживают пиратов, уточнил представитель компании.