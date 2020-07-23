Пиратские видео в рунете живут прежде всего благодаря онлайн-казино

В прошлом году пиратский рынок просел впервые за пять лет, доходы пиратов снизились с $87 млн в 2018 г. до $63,5 млн, указывают аналитики. Одна из основных причин такого падения – блокировка властями стран сервисов Moonwalk и HDGO, а также временная блокировка Kodik. Эти сервисы обеспечивали видео до 90% онлайн-кинотеатров рунета. Но с тех пор пираты нашли себе новых поставщиков видео, указывает Group IB и называет нескольких из них.