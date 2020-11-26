Инвестор «Дождя» будет управлять изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik.ru
Один из инвесторов телеканала «Дождь» и гендиректор издания Republic Александр Винокуров стал гендиректором компании «Креатив Медиа», которая издает The Village, Spletnik.ru и Wonderzine. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook, запись о смене гендиректора в «Креатив медиа» появилась в данных ЕГРЮЛ 24 ноября.
Винокуров подчеркнул, что не покупал долю в изданиях. По его словам, не собирается инвестировать в будущем. Винокуров также не исключил введение платной подписки. «Похоже, что и рекламная модель вполне может работать; а если [редакторы] захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он на Facebook.
Согласно данным СПАРК, выручка компании в 2019 г. составила чуть больше 202 млн руб. Убыток — 44 млн руб. Бенефициаром «Креатив Медиа» с 2010 г. является Полина Юмашева, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Юмашева — бывшая супруга бизнесмена Олега Дерипаски и дочь зятя бывшего президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева.