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Инвестор «Дождя» будет управлять изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik.ru

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Один из инвесторов телеканала «Дождь» и гендиректор издания Republic Александр Винокуров стал гендиректором компании «Креатив Медиа», которая издает The Village, Spletnik.ru и Wonderzine. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook, запись о смене гендиректора в «Креатив медиа» появилась в данных ЕГРЮЛ 24 ноября. 

Винокуров подчеркнул, что не покупал долю в изданиях. По его словам, не собирается инвестировать в будущем. Винокуров также не исключил введение платной подписки. «Похоже, что и рекламная модель вполне может работать; а если [редакторы] захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он на Facebook

Согласно данным СПАРК, выручка компании в 2019 г. составила чуть больше 202 млн руб. Убыток — 44 млн руб. Бенефициаром «Креатив Медиа» с 2010 г. является Полина Юмашева, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Юмашева — бывшая супруга бизнесмена Олега Дерипаски и дочь зятя бывшего президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных