Инвестор «Дождя» будет управлять изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik.ru

Винокуров подчеркнул, что не покупал долю в изданиях. По его словам, не собирается инвестировать в будущем. Винокуров также не исключил введение платной подписки. «Похоже, что и рекламная модель вполне может работать; а если [редакторы] захотят, то можно использовать любую из двух моделей, а можно и сразу две», — написал он на Facebook.