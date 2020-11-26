«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в "ВК" пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"», — говорится в сообщении.
В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки «ВКонтакте», предоставить фото свидетельства о смерти и оставить страницу с соответствующей пометкой. Надпись будет отображаться только на странице, в поиске и списках друзей все останется по-прежнему.
В августе «ВКонтакте» сообщила, что тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Соцсеть добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией.