«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки «ВКонтакте», предоставить фото свидетельства о смерти и оставить страницу с соответствующей пометкой. Надпись будет отображаться только на странице, в поиске и списках друзей все останется по-прежнему.