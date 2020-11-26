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«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

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Социальная сеть «ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в "ВК" пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека"», — говорится в сообщении.

В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки «ВКонтакте», предоставить фото свидетельства о смерти и оставить страницу с соответствующей пометкой. Надпись будет отображаться только на странице, в поиске и списках друзей все останется по-прежнему.

В августе «ВКонтакте» сообщила, что тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Соцсеть добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных